La FIFA dévoile le trophée du mondial des clubs

La Fédération internationale de football a dévoilé jeudi, le trophée de la nouvelle coupe du monde des clubs.

C’est une série de disques qui peuvent se transformer d'un bouclier en une « structure multiforme et orbitale ». Il comporte des gravures en 13 langues et en braille et repose sur un socle noir portant l'emblème de la FIFA en caractères dorés.

'' Le trophée de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA se devait d'être innovant, inclusif, révolutionnaire et, bien sûr, véritablement mondial, comme l'est cette compétition. Vous avez pu constater qu'il s'agit d'un trophée différent de tous nos autres événements. L'objectif était vraiment d'en faire le symbole d'une nouvelle ère dans le football de club à l'échelle mondiale, d'être audacieux et téméraire en ce qui concerne son format et son design, tout en soulignant le prestige à travers l'or intemporel, alors que nous donnons le coup d'envoi de la compétition de clubs la plus inclusive et la plus basée sur le mérite dans le monde. La crème de la crème de la planète. '', a déclaré Gianni Infantino, Président de la FIFA.

C’est donc ce trophée plaqué or 24 carats que soulèveront les vainqueurs du tournoi qui se déroulera du 15 juin au 31 juillet 2025. Cette version réunira 32 clubs sur fond de vives réactions des syndicats de joueurs et des ligues qui dénoncent son caractère élargi.