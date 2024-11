Football : Mbappé écarté des prochains matchs avec l'équipe de France

Le footballer français Kylian Mbappé n’a pas été retenu dans la liste des 23 joueurs qui affronteront l’Israël et l’Italie la semaine prochaine en ligues des nations.

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a révélé que Mbappe voulait rejoindre le groupe, mais le sélectionneur a préféré choisir les attaquants Marcus Thuram, Randal Kolo Muani et Christopher Nkunku.

« Ecoutez, j'ai eu plusieurs discussions avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement, évidemment, parce que je pense que c'est mieux, c'est mieux comme ça. [...]Je ne vais pas polémiquer. Ce que je peux vous dire, c'est deux choses. La première, c'est que Kylian voulait venir. Et deux, ce ne sont pas les problèmes extra sportifs qui entrent en ligne de compte puisque la présomption d'innocence existe et doit exister. C'est un choix ponctuel pour cette rencontre avec les prochains matches. », a déclaré Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France.

Âgé de 25 ans, Kylian Mbappe, a connu des difficultés depuis son transfert du Paris Saint-Germain au Real Madrid. Il a déjà manqué deux matchs de l’équipe de France le mois dernier contre Israël et la Belgique, alors qu'il était apte à être sélectionné.

Il n'y a pas non plus de place dans le groupe de Deschamps pour le coéquipier de Mbappe en club, Aurélien Tchouameni, dont le milieu de terrain fait actuellement l'objet d'un transfert de la part du Real.