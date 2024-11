Botswana : les agriculteurs attendent des réformes pour booster le secteur

Tumelo Mapila, ce jeune agriculteur basé à environ une heure de route de Gaborone, se prépare pour les récoltes de légumes.

Engagé dans l’agriculture depuis trois ans, il fait face à des défis pour écouler sa production en dehors de la capitale botswanaise. Cette difficulté, partagée par de nombreux petits producteurs, reflète les obstacles logistiques et de marché qui limitent la rentabilité et l’expansion des activités agricoles dans le pays.

En tant qu’agriculteur, j’ai besoin de soutien pour développer et moderniser ma plantation. Je recherche des opportunités pour accéder à des marchés au-delà de Gaborone et même en dehors du Botswana. La stabilité financière est également essentielle : je souhaite des acheteurs capables d’acquérir mes produits à des prix équitables et en quantités importantes, afin de soutenir et accroître la qualité et la capacité de ma production.

Dans les régions rurales, de nombreux jeunes reprochent à l’ancien gouvernement du BDP d’avoir négligé le secteur agricole au profit d’une économie trop dépendante du diamant. Cette stratégie a laissé l’agriculture en retrait, alors même que le marché international du diamant connaît des difficultés de vente depuis quelques années.

Dans de nombreux pays, l'agriculture est un secteur solide et prospère : elle nourrit la population, soutient l'économie, et crée des emplois et des richesses pour les habitants. Je crois fermement que l'agriculture est un domaine dans lequel je vais m'engager pleinement, avec ma famille. J'aimerais également que de nombreux Botswanais suivent cette voie, car elle offre des opportunités réelles pour notre avenir. Nos attentes sont grandes, d'autant plus que l'industrie du diamant traverse une période difficile.

Selon l' analyste Kabo Ramasia, si le nouveau président, Duma Gideon Boko, souhaite réellement diversifier l'économie en mettant l'accent sur l'agriculture, il devra également inciter les banques à investir dans ce secteur pourtant prometteur. L'agriculture offre un potentiel considérable pour stimuler la croissance économique, mais pour que ce secteur puisse prospérer pleinement, il est crucial que les institutions financières reconnaissent sa viabilité et allouent des fonds pour soutenir les agriculteurs.

L’agriculture ne bénéficie pas suffisamment de fonds car le modèle économique actuel ne répond pas aux attentes des banques, qui ne considèrent pas ce secteur comme viable. Pour changer cette situation, il est nécessaire de repenser nos stratégies et de repenser la manière dont nous attirons les banques et d’autres entreprises à investir dans l’agriculture.

Ces actions pourraient aider le Botswana à renforcer sa sécurité alimentaire en stimulant l'économie rurale et en valorisant les efforts des jeunes entrepreneurs agricoles.