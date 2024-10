Burundi : les agriculteurs d'avocats s'associent en coopérative

Au Burundi, les agriculteurs se constituent en coopérative afin d'obtenir de meilleurs prix pour l'avocat.

Les ventes s'effectuent en bordure de route, où des camions attendent les villageois et leurs produits. De l'avocat destiné à l'exportation vers les pays voisins.

Mais les transactions promettent désormais des revenus réels, en partie grâce à l'intervention du gouvernement national et des coopératives d'agriculteurs qui ont travaillé à l'établissement de conditions pour les vendeurs d'avocats étrangers.

Il y a tout juste un an, les agriculteurs qui vendaient leurs avocats aux transporteurs gagnaient 10 cents par kilogramme (2,2 livres), soit moins que le prix d'une petite bouteille d'eau. Aujourd'hui, les agriculteurs obtiennent environ 70 cents pour la même quantité, une augmentation significative pour des personnes qui cultivent principalement pour nourrir leur famille.

Autre changement : les paiements en monnaie américaine sont désormais versés sur les comptes bancaires des coopératives d'agriculteurs qui paient directement leurs membres presque dès le départ des transporteurs d'avocats.

En tant qu'intermédiaires, des groupes tels que Green Gold Burundi, qui a son siège dans la province septentrionale de Kayanza et représente 200 000 agriculteurs dans tout le pays, sont mieux placés que les cultivateurs individuels pour s'assurer qu'ils ne sont pas exploités.

Selon Ferdinand Habimana, vice-président du conseil d'administration de Green Gold Burundi, la participation des coopératives est un pas important vers la régulation des exportations d'avocats du pays. Bien que le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, ait décrit les avocats comme un moyen de diversifier les exportations, il n'existe aucune exigence en matière d'étiquetage de l'origine pour les fruits verts en forme de poire cultivés au Burundi.

« C'est donc légal, mais ce que nous développons actuellement, c'est que les [avocats] peuvent atteindre la destination finale en tant qu'avocats provenant du Burundi », a déclaré M. Habimana, en parlant des relations de son groupe avec les exportateurs de Tanzanie et d'autres pays de la région.

Zacharie Munezero, qui supervise la gestion de la qualité pour Green Gold Burundi, reconnaît que les 70 cents que les agriculteurs peuvent gagner pour un kilo d'avocats sont encore trop peu lorsque les exportateurs peuvent obtenir entre 3 et 5 dollars pour la même quantité sur les marchés internationaux.

Les avocats sont bon marché dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, où ils peuvent être achetés en gros aux agriculteurs pour presque rien.

Au Burundi, la culture des avocats s'est répandue après que Pierre Nkurunziza, le défunt dirigeant du pays, a commencé à vanter les mérites de ce fruit en 2007 comme source de nutrition et de revenus.

De nombreux ménages qui ne produisent pas les variétés préférées des exportateurs cultivent au moins un plant d'avocat.

« Amavocat » est le mot pour avocat dans la langue locale, et la grande variété indigène du fruit est appelée “amapeter” en souvenir de Nkurunziza, qui est décédé en 2020.

Mais alors que les exportations de café et de thé - les sources traditionnelles de devises étrangères dont le Burundi a tant besoin - sont coordonnées depuis longtemps, le commerce des avocats burundais n'est pas réglementé, selon les représentants des agriculteurs et un fonctionnaire du gouvernement chargé du commerce.

Ils affirment que les exportations d'avocats pourraient être aussi rentables pour le pays que le café si le gouvernement affirmait son autorité en matière de réglementation.

Les mesures souhaitables comprennent la garantie d'un prix minimum pour les agriculteurs, l'interdiction pour les négociants étrangers de traiter directement avec les agriculteurs et l'encouragement de la culture généralisée des avocats Hass préférés par les consommateurs européens.

Le Burundi « ne peut pas compter uniquement sur le café et le thé », a déclaré Onesime Niyukuri, conseiller au département du commerce extérieur du ministère des affaires étrangères, à propos des exportations limitées du Burundi.

Si les marchands d'avocats d'autres pays d'Afrique de l'Est « peuvent venir et acheter à un prix déjà fixé par le gouvernement, il n'y a pas de problème », a-t-il déclaré.

Le gouvernement a intensifié ses efforts pour organiser les exportations d'avocats au début de l'année, alors que les pénuries de dollars alimentaient des pénuries sporadiques de sucre et d'autres produits.

En vertu de la nouvelle réglementation, qui exige que les négociants étrangers s'enregistrent auprès des autorités locales, les exportateurs doivent soumettre des copies de leurs contrats d'approvisionnement et préciser les destinations du marché pour les avocats burundais, selon le ministère du commerce.

Le Burundi vise à exporter plus de 10 millions de tonnes (11 millions de tonnes) d'avocats par an d'ici 2030, a déclaré M. Niyukuri, citant le plan stratégique du gouvernement. Des chiffres récents sur les recettes en devises du Burundi provenant de la culture des avocats n'étaient pas facilement disponibles.

L'objectif du gouvernement est de planter 50 000 avocatiers dans chacune des 17 provinces du Burundi, en plus des 10 millions d'arbres de variétés traditionnelles déjà plantés à travers le pays.

Les autorités locales des provinces telles que Kayanza souhaitent que chaque ménage possède au moins 10 arbres produisant des avocats exportables.

Il s'agit notamment de la variété mexicaine Fuerte et, surtout, de la variété Hass, cultivée pour la première fois en Californie en 1926 et qui est aujourd'hui la variété d'avocat la plus commercialisée dans le monde.

Les avocats Hass, qui ont une peau foncée et bosselée et une chair jaune-vert brillante, mettent plus de deux semaines à mûrir et peuvent survivre plusieurs jours en transit.

Cette variété est également connue pour être très productive, certains arbres produisant jusqu'à une tonne (1,1 tonne) d'avocats pendant la saison de récolte d'août à décembre, ont indiqué les agriculteurs.

Le Burundi, petit pays montagneux de la taille du Maryland, compte 13 millions d'habitants.

Le revenu annuel par habitant était de 199 dollars en 2023, soit l'un des plus faibles au monde, et près de 65 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté, selon les chiffres de la Banque mondiale.

L'agriculture est la principale activité économique, et de nombreux habitants des provinces rurales telles que Kayanza ne cultivent que les pommes de terre et les légumes qu'ils consommeront tout au long de l'année.

Pour beaucoup, y compris ceux qui ne possèdent que quelques plants dans leur propriété, la culture de l'avocat s'est avérée une source de revenus étonnamment fiable.

Eric Nsabimana, agriculteur à Kayanza, se souvient avoir commencé à cultiver des avocats en réponse à la campagne de l'ancien dirigeant Nkurunziza.

Certains agriculteurs se sont sentis obligés de produire des avocats et ont fini par déraciner les plants que le gouvernement leur avait donnés, mais ils regrettent aujourd'hui l'occasion manquée, a déclaré M. Nsabimana.

« Les personnes qui n'ont pas planté regrettent », a-t-il déclaré, ajoutant que l'avocat “peut changer vos moyens de subsistance”.

Nsabimana, qui a gagné plus de 6 000 dollars en vendant des avocats certaines années, a déclaré qu'il avait utilisé ses gains pour acquérir cinq hectares supplémentaires de terre, aujourd'hui plantés de 500 avocatiers.

Habimana, le haut responsable de Green Gold Burundi, a déclaré que son groupe avait décidé de mobiliser les cultivateurs d'avocats pour obtenir de meilleures récompenses après avoir réalisé, au début de l'année, qu'ils étaient exploités par les négociants en produits étrangers.

Un jour de janvier, il a suivi un camion transportant des avocats burundais vers la Tanzanie voisine.

Lui et d'autres personnes ont supposé que la cargaison était destinée à la consommation dans ce pays.

Lorsqu'il a vu les avocats lavés, pesés et emballés dans la ville de Njombe, il s'est rendu compte que les marchandises étaient destinées à un autre marché d'exportation à l'étranger.

« Il y avait une autre destination ailleurs que dans la ville de Njombe », a déclaré M. Nsabimana.

À son retour à Kayanza, Green Gold Burundi a donné la priorité à l'enregistrement des producteurs d'avocats, de manière à éliminer les intermédiaires et à garantir un prix raisonnable aux agriculteurs.

La coopérative paie les taxes applicables et conserve une partie des revenus des avocats pour maintenir un bureau et fournir aux membres des avantages tels que des semis gratuits et du fumier organique.

M. Munezero, responsable de la gestion de la qualité de la coopérative, a déclaré que si le prix « reste un problème », son groupe « se concentre sur le renforcement des capacités » et encourage les habitants à planter davantage d'avocatiers. Green Gold Burundi a distribué des millions de plants au cours de l'année écoulée, suscitant l'enthousiasme des agriculteurs désireux de se lancer dans la culture de l'avocat.

Même les cultivateurs qui ne possèdent que quelques plants de Hass dans leur jardin ont déclaré qu'ils considéraient de plus en plus l'avocat comme une culture de rapport.

« Les avocats représentent des dollars pour nous », a déclaré Samuel Niyinyibutsa, l'un de ces cultivateurs, ajoutant qu'il connaît des habitants de Kayanza qui se sentent “laissés pour compte” lorsqu'ils voient d'autres personnes percevoir des paiements pour leurs produits.

« Mais ils ont encore le temps », a déclaré M. Niyinyibutsa. « Ils peuvent se réveiller et commencer à planter des avocats, car l'avocat peut leur être bénéfique comme il l'est pour nous.