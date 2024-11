Esclavage : le Royaume-Uni ne veut pas de "transfert d'argent" comme réparation

Lundi, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que les réparations pour le rôle joué par le Royaume-Uni dans la traite des esclaves n'avaient rien à voir avec un "transfert d'argent" et a réaffirmé la position de son pays, qui tend à se concentrer sur l'avenir.

Certaines anciennes colonies de la Grande-Bretagne ont demandé qu'un bilan soit dressé de son rôle dans la traite transatlantique des esclaves, notamment lors de la 27ᵉ réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth, où les dirigeants ont appelé à une discussion "sérieuse, respectueuse et sincère" sur la justice réparatrice.

Lors d'une visite au Nigeria, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a déclaré à la BBC qu'en tant que descendant de personnes réduites en esclavage, ses parents étant originaires de Guyane, il reconnaissait que l'esclavage était "horrible" et qu'il avait laissé des "cicatrices".

Cependant, les gens veulent penser à l'avenir et ne pas débattre des réparations, a déclaré M. Lammy. "Il ne s'agit pas de transférer de l'argent, surtout en cette période de crise du coût de la vie dans la plupart des pays du monde, et certainement au Royaume-Uni", a-t-il ajouté.

M. Lammy a déclaré que la Grande-Bretagne poursuivait une nouvelle approche des relations avec les nations africaines qui aboutirait à des "partenariats respectueux qui écoutent plutôt que de dire, qui apportent une croissance à long terme plutôt que des solutions à court terme et qui construisent un continent plus libre, plus sûr et plus prospère".

Si plusieurs pays se sont excusés pour leur rôle dans l'esclavage, notamment les Pays-Bas, le Royaume-Uni, dont la richesse a été bâtie grâce à la traite transatlantique des esclaves, ne l'a jamais fait officiellement.

Lors du récent sommet du Commonwealth, le roi Charles III a indirectement reconnu les demandes de réparations, mais a ajouté que le passé ne pouvait être changé. Il a au contraire exhorté les dirigeants à trouver le "bon langage" et à comprendre l'histoire "pour nous aider à faire les bons choix à l'avenir, là où l'inégalité existe".