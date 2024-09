USA : une loi oblige la Californie à s'excuser pour l'esclavage

La Californie présentera des excuses officielles pour l'esclavage et ses effets persistants sur les Noirs américains dans l'État, en vertu d'une nouvelle loi que le gouverneur Gavin Newsom a signée jeudi.

Cette loi fait partie d'un ensemble de projets de loi de réparation introduits cette année qui visent à réparer des décennies de politiques qui ont conduit à des disparités raciales pour les Afro-Américains. M. Newsom a également approuvé des lois visant à améliorer la protection des athlètes contre la discrimination capillaire et à renforcer la surveillance de l'interdiction des livres dans les prisons de l'État.

« L'État de Californie accepte la responsabilité du rôle qu'il a joué dans la promotion, la facilitation et l'autorisation de l'institution de l'esclavage, ainsi que de son héritage durable de disparités raciales persistantes », a déclaré le gouverneur démocrate dans un communiqué. « S'appuyant sur des décennies de travail, la Californie franchit aujourd'hui une nouvelle étape importante dans la reconnaissance des graves injustices du passé et dans la réparation des préjudices causés.

M. Newsom a signé les projets de loi après avoir opposé son veto mercredi à une proposition qui aurait aidé les familles noires à récupérer ou à être indemnisées pour les biens qui ont été injustement saisis par le gouvernement par le biais du domaine éminent. Le projet de loi en lui-même n'aurait pas pu prendre pleinement effet parce que les législateurs ont bloqué un autre projet de loi visant à créer une agence des réparations qui aurait examiné les demandes.

La Californie est entrée dans l'Union en tant qu'État libre en 1850. Dans la pratique, elle a sanctionné l'esclavage et approuvé des politiques et des pratiques qui empêchaient les Noirs d'accéder à la propriété et de créer des entreprises. Les familles noires ont été terrorisées, leurs communautés ont fait l'objet d'un maintien de l'ordre agressif et leurs quartiers ont été pollués, selon un rapport publié par un groupe de travail sur les réparations, le premier du genre au niveau national.

Les efforts visant à étudier les réparations au niveau fédéral sont bloqués au Congrès depuis des décennies. L'Illinois et l'État de New York ont adopté ces dernières années des lois créant des commissions de réparation. Les autorités locales de Boston et de New York ont voté la création de groupes de travail chargés d'étudier les réparations. Evanston, dans l'Illinois, a lancé un programme d'aide au logement pour les résidents noirs afin d'expier les discriminations passées.

La Californie est l'État qui a le plus progressé dans ce domaine. Toutefois, les législateurs de l'État n'ont pas introduit cette année de législation visant à généraliser les paiements directs aux Afro-Américains, ce qui a frustré certains défenseurs des réparations.

En juin, M. Newsom a approuvé un budget de 297,9 milliards de dollars, qui comprend un montant pouvant atteindre 12 millions de dollars pour les lois de réparation qui ont été adoptées.

Il a déjà signé des lois incluses dans le paquet de réparations visant à améliorer les résultats des étudiants de couleur dans les programmes d'éducation professionnelle de la maternelle à la 12e année. Une autre proposition soutenue cette année par le Black caucus, qui interdirait le travail forcé en tant que sanction pénale dans la constitution de l'État, sera soumise au vote en novembre.

Le député Isaac Bryan, représentant démocrate de Culver City, a qualifié la législation dont il est l'auteur et qui vise à renforcer le contrôle des livres interdits dans les prisons de l'État de « première étape » pour remédier à un processus « obscur » dans lequel le département de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion décide des livres à interdire.

Ce département tient une liste de publications désapprouvées qu'il interdit après avoir déterminé que leur contenu peut constituer une menace pour la sécurité, qu'il contient du matériel obscène ou qu'il enfreint les règles du département.

La nouvelle loi autorise le bureau de l'inspecteur général, qui supervise le système pénitentiaire de l'État, à examiner les ouvrages figurant sur la liste et à évaluer les raisons pour lesquelles le département les a interdits. Elle oblige l'agence à informer le bureau de toute modification apportée à la liste et oblige le bureau à publier la liste sur son site web.

« Nous avons besoin de transparence dans ce processus », a déclaré M. Bryan. « Nous devons savoir quels livres sont interdits et nous avons besoin d'un mécanisme pour retirer les livres de cette liste.