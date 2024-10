Guerre Israël-Hamas : l'interdiction de l'UNRWA suscite l'inquiétude

C’est une décision qui inquiète la communauté internationale. La fin annoncée des activités de l’Agence des nations unies pour les réfugiés palestiniens.

Les députés israéliens ayant voté lundi une loi interdisant à cette agence d’opérer dans leur pays ainsi que dans les territoires palestiniens. L’UNRWA est considérée comme une entité terroriste par Israël. Et affirment en avoir la preuve.

’Nous continuerons à travailler avec les Nations unies. Nous continuerons à travailler avec les organes de l'ONU qui se concentrent sur l'aide humanitaire aux Palestiniens, mais pas sur le terrorisme. Nous prouvons que c'est du pur terrorisme. L'OMS, l'UNICEF, le Programme alimentaire mondial, des dizaines d'ONG opèrent aujourd'hui à Gaza. Nous continuerons à travailler avec elles. Mais nous ne continuerons pas à travailler avec l'UNRWA après ce que nous venons d'exposer’’, a déclaré Danny Danon, Ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies.

Créé en 1949 cette agence vole au secours de plus de 4 millions de réfugiés palestiniens. Pour l'UNICEF, la mise sur le banc de l'organisation menace la vie des habitants de Gaza.

''Si l'UNRWA n'est pas en mesure de fonctionner, il est probable que le système humanitaire s'effondre à Gaza. L'UNICEF serait alors dans l'incapacité de distribuer des fournitures vitales. Je parle ici de vaccins, de vêtements d'hiver, de kits d'hygiène, de kits de santé, d'eau, d'eau et d'assainissement. Les RUTF (aliments thérapeutiques prêts à l'emploi) pour la malnutrition, et nous savons, encore une fois, que nous frappons à la porte de la famine, et toutes sortes de fournitures nutritionnelles'', James Elder, porte-parole de l'UNICEF.

Israël accuse les employés de cette organisation de l’Onu d’avoir pris part à l’attaque perpétrée par le Hamas sur son territoire le 7 octobre 2023.