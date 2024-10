Guerre Israël-Hamas : des manifestants réclament la libération des otages

Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues de Tel-Aviv samedi pour demander au Premier ministre Benjamin Netanyahu de signer un accord en vue de la libération des otages israéliens toujours détenus à Gaza.

Lors de la manifestation hebdomadaire contre le gouvernement de M. Netanyahou, des parents d'otages et leurs sympathisants ont déclaré que le moment de s'asseoir et de négocier un accord n'avait que trop tardé.

L'une des premières propositions d'accord de libération d'otages a été présentée le 12 octobre 2023, cinq jours après l'attaque initiale du Hamas.

Elle prévoyait la libération de toutes les femmes et de tous les enfants détenus par le Hamas et d'autres militants palestiniens à Gaza, en échange de la libération de toutes les femmes palestiniennes détenues dans les prisons israéliennes, selon des responsables égyptiens.

Les Israéliens ont rejeté cette proposition initiale.

Israël et le Hamas ont manifesté leur résistance à mettre fin à la guerre à Gaza après l'assassinat du chef du Hamas, Yahya Sinwar, principal architecte du raid contre Israël il y a plus d'un an, qui a tué environ 1 200 personnes, pour la plupart des civils, et en a kidnappé 250 autres.

Il reste une centaine d'otages à Gaza, dont au moins 30 sont morts, selon Israël.