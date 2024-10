Afrique australe : 5 pays en état de catastrophe nationale dû à la sécheresse

Des mois de sécheresse en Afrique australe, déclenchés par le phénomène climatique El Nino, ont eu un impact dévastateur sur plus de 27 millions de personnes et ont provoqué la pire crise de la faim dans la région depuis des décennies, a déclaré mardi l'agence alimentaire des Nations unies.

Le Programme alimentaire mondial a mis en garde contre le risque d'une "catastrophe humaine à grande échelle".

Cinq pays - le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe - ont déclaré des catastrophes nationales en raison de la sécheresse et de la faim qui en résulte. Le PAM estime que quelque 21 millions d'enfants d'Afrique australe souffrent actuellement de malnutrition en raison de l'échec des récoltes.

Des dizaines de millions de personnes dans la région dépendent de l'agriculture à petite échelle, irriguée par la pluie, pour se nourrir et gagner un peu d'argent pour acheter des provisions. Les agences d'aide ont mis en garde contre une catastrophe potentielle à la fin de l'année dernière, car le phénomène naturel El Niño a entraîné des précipitations inférieures à la moyenne dans toute la région, et son impact a été exacerbé par le réchauffement des températures lié au changement climatique.

"Il s'agit de la pire crise alimentaire depuis des décennies", a déclaré Tomson Phiri, porte-parole du PAM. En Afrique australe, le mois d'octobre marque le début de la période de soudure, et chaque mois devrait être pire que le précédent jusqu'aux récoltes de l'année prochaine, en mars et avril. "Les récoltes ont échoué, le bétail a péri et les enfants ont la chance de recevoir un repas par jour."

Les cinq pays qui ont déclaré des catastrophes liées à la sécheresse ont demandé une aide internationale, tandis que l'Angola, sur la côte ouest de l'Afrique, et le Mozambique, sur la côte est, sont également "gravement touchés", a déclaré M. Phiri, ce qui montre à quel point la sécheresse a balayé la région.

"La situation est désastreuse", a déclaré M. Phiri. Selon lui, le PAM a besoin d'environ 369 millions de dollars pour fournir une aide immédiate, mais il n'a reçu qu'un cinquième de cette somme en raison d'une pénurie de dons. Le PAM a commencé à fournir une aide alimentaire et d'autres "soutiens essentiels" à la demande de plusieurs gouvernements de la région.

M. Phiri a fait remarquer que la crise en Afrique australe survenait à un moment où les besoins mondiaux augmentaient de façon exponentielle, l'aide humanitaire étant également désespérément nécessaire à Gaza, au Soudan et ailleurs.

D'autres agences d'aide ont déclaré que cette sécheresse en Afrique australe était particulièrement sévère, l'agence d'aide américaine USAID ayant déclaré en juin qu'il s'agissait de la sécheresse la plus sévère depuis 100 ans pendant la saison agricole de janvier à mars, anéantissant des pans entiers de cultures et de nourriture pour des millions de personnes.

El Nino, un phénomène météorologique naturel qui réchauffe certaines parties du Pacifique central, a des répercussions différentes sur les conditions météorologiques dans différentes parties du monde. Le dernier El Niño s'est formé au milieu de l'année dernière et s'est terminé en juin. Il a été accusé, avec le changement climatique d'origine humaine et le réchauffement général des océans, d'être à l'origine de 12 mois de vagues de chaleur et de conditions météorologiques extrêmes.

En Afrique australe, les prix des denrées alimentaires ont fortement augmenté dans de nombreuses régions touchées par la sécheresse, ce qui a aggravé les difficultés. La sécheresse a également eu d'autres effets néfastes.

La Zambie a perdu une grande partie de son électricité et a été plongée dans des heures, voire des jours, de coupures de courant, car elle dépend fortement de l'énergie hydroélectrique produite par l'énorme barrage de Kariba. Le niveau d'eau du barrage est si bas qu'il ne peut pratiquement pas produire d'électricité. Le Zimbabwe, qui partage le même barrage, connaît lui aussi des coupures de courant régulières.

Les autorités de Namibie et du Zimbabwe ont eu recours à l'abattage d'animaux sauvages, notamment d'éléphants, pour fournir de la viande aux populations affamées.

Les scientifiques affirment que l'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde les plus vulnérables au changement climatique en raison de sa forte dépendance à l'égard de l'agriculture pluviale et des ressources naturelles. Des millions de moyens de subsistance africains dépendent du climat, tandis que les pays pauvres ne sont pas en mesure de financer des mesures de résilience climatique.