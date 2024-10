Le Tchad, durement touché par des inondations massives

Le Tchad, déjà fragilisé par des crises alimentaires récurrentes, fait face à une nouvelle tragédie : des pluies diluviennes ont frappé l’ensemble des 23 provinces du pays, provoquant des inondations dévastatrices.

Les chiffres sont alarmants : Plus de 500 personnes ont péri, et des milliers de familles ont vu leurs maisons emportées par les flots. En outre, plus de 400 000 hectares de terres agricoles ont été détruits, compromettant la sécurité alimentaire dans un pays où la faim touche déjà plus de 3,4 millions de personnes. Les infrastructures sont également paralysées, avec des routes et des ponts submergés, rendant l'accès aux zones sinistrées particulièrement difficile pour les secours.

Les femmes enceintes, particulièrement vulnérables, se retrouvent dans des camps de fortune sans accès aux soins de base. En réponse à cette crise humanitaire, 248 sages-femmes ont été déployées pour fournir des soins d'urgence, tandis que des kits d'hygiène essentiels ont été distribués à 12 000 femmes et jeunes filles.