Inondations en Espagne : bilan provisoire d'au moins 158 morts

Les récentes inondations qui ont frappé l'Espagne ont entraîné la mort de 155 personnes et ont laissé de nombreuses régions sous les eaux. Cet événement tragique a déclenché une opération de secours d'envergure visant à retrouver les disparus et à soutenir les victimes.

Dans la région de Chiva, près de Valence, les services météorologiques ont relevé des cumuls de précipitations alarmants, avec 491 mm de pluie tombés en seulement huit heures. Ces chiffres sont choquants dans un pays qui connaît généralement des précipitations modérées, et reflètent l'intensité des intempéries.

Les inondations ont été causées par un phénomène météorologique connu sous le nom de DANA (Dépression Aislada en Niveaux Hauts), qui provoque des chutes de pluie continues sur une région donnée. Bien que ces événements ne soient pas rares, celui-ci a atteint des niveaux extrêmes, exacerbés par les différences de température entre l'air frais du nord et les eaux chaudes de la Méditerranée.

Une réponse d'urgence et des solidarités

Face à la crise, le club de football de Valence a suspendu ses matchs pour se concentrer sur l'aide aux victimes. Son stade, Mestalla, a été transformé en centre d'accueil pour les sinistrés, offrant des denrées alimentaires et des produits de première nécessité.

Au-delà des pertes humaines tragiques, ces inondations soulèvent des questions sur la préparation des infrastructures face aux événements climatiques extrêmes, qui pourraient devenir plus fréquents avec le changement climatique. Les régions de Tarragone et de Castellon restent sous alerte, et les prévisions indiquent que la pluie et les orages pourraient continuer encore quelques jours.