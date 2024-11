Ghana : des ONG sonnent l'alarme sur les risques d'inondations

Les groupes environnementaux du Ghana tirent la sonnette d'alarme concernant la vulnérabilité de la capitale Accra aux inondations.

Ces derniers demandent au gouvernement de donner la priorité à la protection contre les inondations et aux mesures préventives.

« Pendant la saison des pluies, les choses vont vraiment mal. J'ai du mal à dormir la nuit parce que l'inondation remplit ma chambre. Chaque fois que cela se produit, ma tension artérielle augmente », a déclaré Adiza Abdul Mumin, résident.

Des années de planification urbaine inadéquate ont contraint des dizaines de milliers de résidents à s'installer dans des zones de faible altitude sujettes aux inondations.

« C'est à cause d'une mauvaise planification et du fait que les autorités municipales n'appliquent pas les lois. La deuxième raison est liée à l'urbanisation, car les gens arrivent et ont besoin d'un endroit où rester. Ils vont donc défricher la végétation et trouver un endroit où se loger », a expliqué Malik Mino Ereira, écologiste, Planet Waves.

Le problème d’inondations a été amplifié avec les années par la fréquence et l'intensité croissantes des tempêtes de pluie dues au changement climatique.

Les groupes environnementaux du pays craignent une recrudescence des maladies mortelles et d'autres maladies généralement associées aux conditions d'inondation.

Bien que les autorités locales aient pris des mesures temporaires telles que le dragage des égouts et la démolition des structures le long des voies d'eau, ces solutions sont insuffisantes.

« Lorsque nous construisons, nous créons des espaces où l'eau peut passer afin d'éviter les inondations. Ensuite, nous devrions nous pencher sur la question de l'assainissement, afin que les gens n'utilisent pas les gouttières pour y jeter leurs déchets. Et puis, ceux qui sont riches, s'il vous plaît, si vous construisez, créez des espaces pour la verdure, ravivez la culture verte pour que les arbres absorbent l'eau. Chaque fois que vous en avez besoin », a dit Malik Mino Ereira, écologiste, Planet Waves.

Ce bidonville d'Accra exposé aux inondations, est le témoin direct de l'impact dévastateur des inondations depuis plus de 15 ans.

La capitale ghanéenne compte près de 3 millions d'habitants. Elle est confrontée à une grave surpopulation, ce qui oblige de nombreuses personnes à vivre dans des zones à haut risque d'inondation.

Les écologistes affirment qu'une révision complète des logements de la ville est nécessaire, notamment en raison de l'élévation du niveau de la mer qui menace de plus en plus les communautés côtières telles qu'Accra.