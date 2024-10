Le Sahara transformé par les pluies diluviennes

Les pluies diluviennes qui ont frappé les régions désertiques du continent n'ont pas épargné le Sahara.

Ces précipitations abondantes ont transformé cette région aride, redonnant vie à d'anciens lacs asséchés depuis des années. Ces scènes surprenantes résultent des fortes pluies qui se sont abattues en août et septembre, offrant un visage inédit à un paysage habituellement marqué par la sécheresse.

Il y a même un lac asséché depuis 50 ans, le lac Iriqui, situé entre les régions de Zagora et de Tata, où l'eau a fait son retour, comme l'ont révélé les images de la NASA. Cela laisse penser que les anciens lacs du désert pourraient renaître, explique Houssine Youabeb, de la Direction générale de la météorologie du Maroc.

Selon les experts, le sud du Maroc n'est généralement pas touché par les précipitations du front intertropical, où l'humidité et l'air chaud du sud rencontrent la chaleur et l'air sec du nord. Cependant, cette année, ce phénomène a entraîné des pluies meurtrières dans la région. Cette convergence atmosphérique a ainsi eu des conséquences dramatiques, provoquant des inondations et d'autres événements météorologiques extrêmes dans une zone habituellement aride.

L'augmentation de l'évaporation, due au réchauffement des températures, entraînera plus d'humidité dans l'air. Cet excès d'humidité finira par retomber sur certaines régions sous forme de précipitations. Cependant, au lieu des schémas habituels de précipitations organisées, nous verrons davantage de tempêtes violentes et soudaines dans certaines zones souligne Houssine Youabeb, de la Direction générale de la météorologie du Maroc.

Dans la région du Sahara, les pluies ont causé la mort de 341 personnes. En Afrique de l'Ouest et au Centre, environ 4 millions de personnes ont été touchées. Au Tchad, des dégâts importants ont été enregistrés, avec les autorités estimant que plus d'un million et demi d'habitants ont été affectés par les précipitations. Malheureusement, au moins 145 personnes y ont perdu la vie. Ces événements tragiques soulignent les impacts dévastateurs des conditions météorologiques extrêmes sur les populations vulnérables de la région.