Show grandiose pour le 50ᵉ anniversaire des American Music Awards

Les American Music Awards ont fêté leur 50ᵉ anniversaire, le dimanche 6 octobre à Los Angeles. L'événement fait partie des trois récompenses musicales américaines les plus prestigieuses avec les Grammy Awards et les Billboard Music Awards.

Pour la célébration de leur 50ᵉ anniversaire, les American Music Awards ont rassemblé les plus grands noms de l'industrie musicale américaine dont Nelly, Jennifer Hudson et Mariah Carey pour une soirée mémorable, remplie de tubes à succès et de retours en arrière intemporels.

Les chanteurs ont offert des prestations époustouflantes qui ont fait lever le public.

Dans un hommage à Nina Simone, Jennifer Hudson a livré une interprétation stupéfiante de « I Loves You Porgy », émouvant le public par sa profondeur émotionnelle.

Elle a ensuite rendu hommage à Whitney Houston en interprétant de manière époustouflante l'emblématique « I Will Always Love You », provoquant l'admiration du public.

La chanteuse Mariah Carey a interprété son tube de 2005 « We Belong Together », captivant la foule avec son incroyable présence et son charisme sur scène.

Les American Music Awards reviendront l'année prochaine, en mai 2025.