USA : les artistes noirs primés aux iHeartRadio Music Awards

Dans une soirée pleine de musique et de célébrations, Beyoncé a été honorée en tant qu'innovatrice aux iHeartRadio Music Awards 2024, seulement quelques jours après la sortie très attendue de son huitième album studio.

La cérémonie s'est déroulée lundi soir au Dolby Theatre de Los Angeles, avec Ludacris à la barre de l'événement en tant qu'animateur.

Stevie Wonder a eu l'honneur de présenter le prestigieux prix à la superstar, soulignant ainsi sa contribution exceptionnelle à l'industrie musicale. Beyoncé a profité de l'occasion pour rendre hommage aux innovateurs qui l'ont précédée, notamment Stevie Wonder lui-même, ainsi que Michael Jackson et Tina Turner.

Le spectacle a débuté avec une performance électrisante de Justin Timberlake qui a interprété son dernier succès "Selfish". Cette première performance a ouvert la voie à une série d'actes musicaux éblouissants, dont des prestations de Green Day, TLC avec Latto, Jelly Roll avec Lainey Wilson, et Tate McRae. Ludacris lui-même a enflammé la scène avec un medley de ses plus grands succès, ravissant une foule en délire.

Parmi les moments forts de la soirée, Meryl Streep a remis le prix de l'icône iHeartRadio à Cher, honorant ainsi sa contribution exceptionnelle à l'industrie musicale. Les membres du boys band, Lance Bass et AJ McLean, se sont associés pour remettre à Taylor Swift le prix de l'artiste de l'année, cette dernière ayant accepté l'honneur à distance en raison de ses engagements de tournée.

En plus de la reconnaissance des artistes établis, la cérémonie a également célébré les talents émergents, avec SZA remportant le prix de la chanson de l'année pour son hit "Kill Bill".