Des afro-américains récompensés aux Billboard Music Awards 2021

Le rappeur DaBaby a remporté le prix de la meilleure chanson rap et de la meilleure chanson en streaming. L’artiste salue le résultat de son abnégation.

‘’Je veux dire, c'est le fruit de mon travail. Je veux dire, c'est vraiment bien mérité. Je suis fier de les ramener à la maison, de les donner à ma mère et de la laisser en faire ce qu'elle veut, car c'est ce qu'elle fait avec tous ses trophées, elle les prend et c'est à cela qu'ils servent’’, explique le rappeur rappeur DaBaby.

Le chanteur de r n b d'origine éthiopienne, The Weeknd a remporté dix victoires sur 16 nominations, Il a notamment été récompensé dans des catégories comme celle de meilleur artiste masculin.

Drake, un autre artiste hip-hop afro-canadien, a été désigné artiste de la décennie, avec 29 victoires, il devient le lauréat le plus décoré de l'histoire de la cérémonie. L'artiste hip-hop a expliqué les efforts qu'il a dû déployer pour atteindre cette marche.

Le rappeur et activiste Trae tha Truth, s'est vu remettre le Change Maker Award.

"Quand c'est arrivé - j'ai été banni - j'ai tout perdu, des amis à la famille, j'ai perdu mon argent. Je n'ai toujours pas obtenu de contrats d'enregistrement à cause de cela, mais à la fin de la journée, quand vous en arrivez à un point, vous laissez aller et laissez Dieu, vous vous lancez et vous n'avez pas d'excuses et vous faites en sorte que ça arrive.", souligne-t-il.

Fidèle à lui-même, le rappeur au franc-parler a terminé son discours d'acceptation en demandant justice pour Breonna Taylor, une travailleuse de la santé noire tuée par la police américaine.

L'auteure-compositrice-interprète new-yorkaise Alicia Keys a célébré le 20e anniversaire de son premier album "songs in A minor" en interprétant son premier tube "Fallin'".

Dans l'ensemble, bien que la salle de Los Angeles ait été inhabituellement vide en raison de la pandémie de COVID-19, la soirée des Billboard Music Awards a été marquée par des spectacles de stars, dont un showcase de magie de filles noires par Doja Cat et SZA.