L'expérience d'Eddington revisitée lors de l'éclipse solaire d'avril

Toby Dittrich, professeur de physique au Portland Community College, prévoit de réaliser avec des moyens plus développés, l'expérience d'Eddington lors de l'éclipse solaire totale du 8 avril.

En 1919 en effet, Arthur Eddignton avait photographié une éclipse sur l’archipel de Sao-Tomé-et Principe, dans le golfe de Guinée. Prouvant l’expérience de la gravité de la relativité d'Albert Einstein.

"Pendant l'éclipse du 8 avril, je vais réaliser l'expérience moderne d'Eddington, qui mesure la déviation minuscule de la lumière, la courbure de la lumière lorsqu'elle passe devant le soleil et entre dans notre appareil photo.'', promet Toby Dittrich, professeur de physique au Portland Community College.

Pendant l'obscurité totale il est possible de photographier les étoiles autour du soleil. L'expérience a été répétée de nombreuses fois depuis 1919. Les scientifiques ont eu un avant-goût de ce qui les attendait lors de l'éclipse solaire totale de 2017, qui s'est étendue de l'Oregon à la Caroline du Sud.

"La lune se déplace autour de la Terre et la Terre, en se déplaçant autour du soleil, la lune se retrouve à un moment donné exactement entre le soleil et la Terre. Et vous pouvez voir une ombre à cet endroit. Cette ombre se déplace d'ouest en est à travers le continent américain", explique Toby Dittrich.

Le 8 avril, la lune est plus proche de la Terre, ce qui se traduit par un plus grand nombre de minutes d'obscurité et une trajectoire plus large. C’est donc, une aubaine pour les scientifiques.

"L'intérêt de continuer à réaliser cette expérience le 8 avril est que nous pouvons la faire infiniment mieux. Nous pouvons obtenir beaucoup, beaucoup plus de données. Nous pouvons obtenir des données près de la surface du soleil, là où la courbure est maximale.", Toby Dittrich, professeur de physique au Portland Community College.

Cette éclipse totale ne se produit que très rarement. Elle sera visible au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada entre autres.