Amérique du Sud : une éclipse annulaire du Soleil visible mercredi

Ce mercredi, une éclipse annulaire du Soleil illuminera le ciel de l'Amérique du Sud.

Visible depuis l'île de Pâques au Chili et les régions éloignées de l'Argentine, ce phénomène rare survient lorsque la Lune passe devant le Soleil, laissant apparaître un fin cercle lumineux, surnommé "anneau de feu". Ce spectacle impressionnant se produit lorsque la Lune, située à une plus grande distance de la Terre, ne couvre pas entièrement le Soleil, créant ainsi cette forme éblouissante et captivante.

La chose la plus importante à propos d'une éclipse est l'expérience qu'elle procure. Et vous pouvez vivre cette expérience chaque fois qu'il y a une éclipse, il vous suffit d'être une sorte de chasseur d'éclipses. Cela vous emmènera dans des endroits merveilleux partout sur Terre et vous trouverez de nombreux peuples indigènes qui ont des croyances et des façons différentes d'observer et de célébrer les choses, explique Carolyn Sumners, vice-présidente de l'astronomie au Musée des sciences naturelles de Houston.

Après l'éclipse annulaire du 2 octobre, deux éclipses solaires partielles illumineront le ciel l'année prochaine. Elles dévoileront des croissants de soleil dans certaines régions d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Afrique de l'Ouest et d'Antarctique. Dans ces régions, la Lune ne couvrira qu'une partie du Soleil, et une portion du disque solaire restera visible.