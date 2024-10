NASA : la Super Lune d’octobre était la plus brillante de 2024

Dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 octobre, une Super Lune a illuminé le ciel, apparaissant plus grande et plus brillante que d'habitude.

Une super lune peut être 30 % plus lumineuse que la moyenne. Ce phénomène se produit lorsque la Lune se trouve à son point le plus proche de la Terre, à 357 428 kilomètres, selon la NASA. Bien que le terme "Super Lune" ne soit pas scientifique, il désigne un alignement rare de la pleine Lune avec cette distance minimale.

Durant son orbite de 27 jours, la Lune atteint son périgée (point le plus proche) et son apogée (point le plus éloigné). Cette année, quatre Super Lunes se sont succédé, dont celle de septembre, qui s'accompagnait d'une éclipse partielle.