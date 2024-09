Liban : la France débloque 10 millions d'euros pour l'aide humanitaire

Le ministre français des Affaires étrangères est à Beyrouth au Liban.

Lundi, Jean-Noël Barrot a rencontré le Premier ministre, Najib Mikati et le président de l'Assemblée nationale, Nabih Berri.

Le chef de la diplomatie française a annoncé que Paris débloquait 10 millions d'euros d'aide humanitaire d'urgence pour soutenir le travail des organisations humanitaires locales, en particulier la Croix-Rouge libanaise.

Le ministre des Affaires étrangères de France devait également rencontrer le commandant en chef de l'armée libanaise, le général Joseph Aoun.

Selon un communiqué du ministère, la France a livré 12 tonnes d'aide médicale essentielle au Liban, dont deux cliniques mobiles qui pourront soigner 1 000 blessés graves actuellement dans les services d'urgence des hôpitaux du pays.

Des avions militaires français ont également livré des médicaments essentiels aux hôpitaux et cliniques libanais d'urgence, pédiatriques et généraux qui ont été submergés par des milliers de blessés depuis le début des bombardements israéliens sur le pays, il y a plus d'une semaine.