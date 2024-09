L'armée israélienne déclare avoir tué le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah

L'armée israélienne a déclaré samedi avoir tué Hassan Nasrallah, le chef du groupe militant Hezbollah, lors d'une frappe à Beyrouth vendredi.

L'armée a déclaré avoir effectué une frappe aérienne précise alors que les dirigeants du Hezbollah se réunissaient dans leur quartier général à Dahiyeh, au sud de Beyrouth.

Ali Karki, le commandant du Front Sud du Hezbollah, et d'autres commandants du Hezbollah ont également été tués dans l'attaque, a déclaré l'armée israélienne. Le ministère libanais de la santé a déclaré que 6 personnes avaient été tuées et 91 blessées dans les frappes de vendredi, qui ont rasé six immeubles d'habitation.

M. Nasrallah dirige le Hezbollah depuis plus de trente ans. Nasrallah se cache depuis des années, n'apparaissant que très rarement en public, ses discours étant généralement diffusés par vidéo depuis des lieux inconnus.

Le Hezbollah n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.