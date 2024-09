Naomi Campbell interdite de gestion d'associations caritatives

Naomi Campbell ne pourra plus diriger une œuvre caritative pendant au moins cinq ans.

C'est jeudi à Paris que la top-model britannique été informée de sa suspension par la Charity commission. Selon l'autorité britannique des œuvres caritatives, seulement 8,5 % des dépenses totales de son association Fashion for Relief ont été allouées à des subventions caritatives entre avril 2016 et juillet 2022.

Par exemple, il a été révélé que des milliers de livres sterling provenant des fonds caritatifs ont été utilisés pour couvrir des dépenses personnelles, notamment un séjour dans un hôtel de luxe à Cannes pour Naomi Campbell, ainsi que des traitements de spa, et même pour acheter des cigarettes. Le régulateur a demandé des explications aux administrateurs de l'association, mais a indiqué qu'aucune preuve tangible n'avait été fournie pour étayer l'information selon laquelle ces frais d'hôtel étaient habituellement pris en charge par un donateur, et n'engendraient donc aucun coût pour l'organisation.

Mme Campbell, 54 ans, a exprimé son inquiétude face aux conclusions de l'autorité de régulation, affirmant qu'une enquête était en cours à ce sujet.

« Je suis extrêmement préoccupée par ces conclusions. Je n'avais pas le contrôle de mon association caritative, je l'avais confiée à un avocat », a-t-elle déclaré juste après avoir reçu la prestigieuse distinction de l'Ordre des Arts et des Lettres au ministère français de la Culture à Paris. « Nous enquêtons pour comprendre ce qui s'est passé et comment cela a pu se produire. Tout ce que je fais, ainsi que chaque centime que j'ai collecté, va directement aux œuvres caritatives.

La Charity commission a également découvert que Bianka Hellmich, une co-directrice, avait perçu environ 290 000 livres (soit 385 000 dollars) en fonds non autorisés pour des services de conseil, ce qui contrevenait aux statuts de l'organisation caritative. En conséquence, elle est suspendue pour une durée de neuf ans. L'autre co-directrice Veronica Chou, a également été suspendue, mais pour une période de quatre ans.

L'organisation caritative, fondée en 2005 à la suite de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans, a été dissoute et radiée du registre des organisations caritatives au début de l'année. Sur son site web, qui est toujours actif, l'association affirme avoir lancé des initiatives et des projets de mode à New York, Londres, Cannes, Moscou, Mumbai et Dar es Salaam, ayant ainsi récolté plus de 15 millions de dollars pour des causes nobles à travers le monde.