USA : Naomi Campbell défile en robe moulante pour PrettyLittleThing

Naomi Campbell, âgée de 53 ans, a présenté dans une robe argentée élégante et moulante sa collaboration avec PrettyLittleThing, la marque fast-fashion mardi lors du défilé au Cipriani Broadway dans le sud de Manhattan.

L'ancienne top model a travaillé sur cette collection avec deux jeunes créateurs, Victor Anate, venu du Nigeria, et Edvin Thompson, basé à New York.

"Pour moi, il s'agissait simplement de concentration et de dévouement. Une fois que Victor et Edvin ont dit : "Ok, on est d'accord", il a fallu s'unir et s'assurer que tout se passe bien. Il s'agissait simplement de s'unir et de s'assurer que tout allait bien et de penser que nous allions faire quelque chose de jeune, d'amusant, mais aussi de sexy chic", raconte-t-elle.

Alors que l'industrie de la Fast-fashion est au cœur des critiques pour son caractère non-écologique, Naomi Campbell dit prendre en considération cette question, et selon elle, sa collection va au fil du temps s'adapter aux exigences de la planète.

"Je veux que le message de la collection soit inclusif, mondial et je pense que ce n'est qu'un début. Les choses vont changer. Ils y parviendront. Faire venir deux jeunes... Victor et Edvin, c'est le début d'une nouvelle voie, d'un nouveau voyage vers le changement. La durabilité viendra, il le faut" ajoute-t-elle.

Plusieurs mannequins portant des vêtements moulants incrustés de cristaux ou faits de métaux étincelants, dont beaucoup avec des décolletés plongeants ont défilé devant plusieurs autres mannequins connus comme Julia Fox ou l'actrice Tommy Dorfman.