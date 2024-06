Mode : la carrière et le style de Naomi Campbell célébrés à Londres

La carrière et le style de Naomi Campbell sont célébrés dans une nouvelle exposition à Londres. Toujours à la pointe de la mode, Naomi Campbell est le premier top model à avoir sa propre exposition de mode.

La star a prêté des tenues de sa collection privée pour les exposer au Victoria and Albert Museum de Londres, qui ouvre ses portes samedi.

Quelque 80 vêtements, des photos et des objets provenant de collection personnelle de Mme Campbell contribuent à célébrer une si brillante carrière de 40 ans.

Elizabeth Murray, commissaire de l'exposition Naomi In Fashion, explique que parmi les pièces maîtresses figurent "une robe Yves Saint Laurent de 1987, faite de plumes d'oiseau de paradis blanches et duveteuses (et) les incroyables chaussures Vivienne Westwood en faux crocodile bleu sur lesquelles elle a trébuché lors d'un défilé en 1993".

Les relations de Campbell avec de grands noms comme Westwood, Gianni Versace et Alexander McQueen sont commémorées dans l'exposition, avec de nombreuses robes qu'elle a portées sur le podium, pour une séance de photos de mannequins ou lors d'événements spéciaux.

L'une des sections de l'exposition rend hommage à ses liens étroits avec le couturier d'origine tunisienne Azzedine Alaïa.

Elle présente le body imprimé léopard qu'elle a porté lors d'une séance photo avec Herb Ritts en 1991, ainsi qu'une sélection de robes Alaïa spécialement conçues pour elle, présentées sur des mannequins dont les mensurations ont été adaptées à celles de Campbell.

Le mannequin est également connu pour son soutien aux nouveaux talents de la mode, comme Kenneth Ize et Torishéju Dumi, dont les créations sont exposées.

Preuve que tout moment pour Naomi est un moment de mode, le musée présente également deux tenues dans lesquelles la top-modèle originaire de Streatham a apporté son style caractéristique à des moments moins élégants.

En mars 2007, Naomi Campbell a effectué des travaux d'intérêt général à New York, pour avoir jeté un téléphone à sa femme de chambre, et a quitté le garage sanitaire, vêtue d'une robe Dolce and Gabbana étincelante.

Elle a même mis l'EPI à la mode en enfilant une cape Burberry sur une combinaison de protection contre les matières dangereuses, avec masque de protection, pendant la pandémie.

Ces deux tenues sont exposées au musée.

Et l'exposition de V and A a reçu l'approbation élégante de Campbell.

"Naomi est venue cette semaine pour visiter l'exposition, et c'est formidable de la voir regarder et réfléchir à sa carrière", déclare Murray.

"Chaque fois que nous regardons un nouveau vêtement, une nouvelle histoire surgit sur la façon dont elle l'a porté, sur le modèle ou sur la manière dont il a été stylisé, ce qui est vraiment formidable.

L'exposition Naomi in Fashion au Victoria and Albert Museum se tient du 22 juin au 6 avril 2025.