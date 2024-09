ONU : les USA s'engagent à contrer la montée du niveau des mers

Face à la menace existentielle causée par l'élévation du niveau de la mer, les États-Unis s'engagent à contrer ou à au moins s'adapter à la montée du niveau des mers.

Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken a déclaré mercredi que ces phénomènes pourraient « entraîner le déplacement de dizaines de millions de personnes d'ici 2050 ».

« Le changement climatique fait fondre les glaciers. Il fait monter le niveau des mers. Il alimente des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes, qui sont devenues encore plus dévastatrices lorsqu'elles sont combinées à la montée des eaux. Dans plusieurs pays, ces phénomènes bouleversent des vies et des moyens de subsistance. Sur la base des tendances actuelles, l'élévation du niveau de la mer pourrait entraîner le déplacement de dizaines de millions de personnes d'ici 2050. Nous pouvons encore empêcher cela, mais le temps d'agir est compté », a-t-il expliqué, lors d'une réunion à l'Assemblée générale des Nations unies visant à répondre aux préoccupations concernant l'impact du changement climatique sur les océans et les mers.

Blinken a également indiqué que, tout en s'efforçant de lutter contre ce phénomène, le gouvernement de Biden s'opposerait à tout effort visant à limiter ou à restreindre les droits des pays touchés par ce phénomène.

« Notre position est que l'élévation du niveau de la mer ne devrait pas réduire les zones maritimes d'un pays, y compris les zones de pêche et les ressources sous la juridiction d'un pays », a-t-il déclaré. « Et aucun pays ne devrait perdre son statut d'État ou son adhésion aux Nations unies ou à d'autres organisations internationales à cause de l'élévation du niveau de la mer », a ajouté le secrétaire d'État américain.

À certains endroits, le glacier fait plus de 2 000 mètres d'épaisseur. D'une largeur d'environ 120 km, le glacier Thwaites est le plus large de la planète. Si celui-ci venait à fondre complètement, le niveau des mers pourrait s'élever de trois mètres.

Le volume de glace qui s'écoule dans l'océan depuis le glacier Thwaites et les glaciers voisins a plus que doublé entre les années 1990 et les années 2010. Cette région représente désormais 8 % de l'élévation actuelle du niveau de la mer, soit 4,6 millimètres par an.

Les scientifiques participant à la Collaboration internationale sur le glacier Thwaites (ITGC) s'efforcent de comprendre les mécanismes à l'origine du recul du glacier.

Ils cherchent à prédire le rythme et l'ampleur des futures élévations du niveau de la mer, qui pourraient avoir des effets dévastateurs sur des centaines de millions de personnes vivant le long des côtes, depuis les îles basses du Pacifique jusqu'à des villes comme New York et Londres.