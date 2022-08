Kenya : la montée des eaux du lac Turkana menace la tribu El-Molo

Le niveau des eaux du lac Turkana, au Kenya, monte et isole la communauté El Molo, la plus petite tribu du Kenya, du continent. Des centaines de personnes se retrouvent sur une île, perdent leur maison et doivent trouver de l'argent pour payer le carburant nécessaire pour envoyer leurs enfants à l'école en bateau.

Aux premières lueurs du jour, les enfants de l'une des tribus les plus petites et les plus isolées du Kenya enfilent des gilets de sauvetage et montent à bord d'un bateau de pêche pour traverser le lac et se rendre à l'école.

Jusqu'à récemment, ils pouvaient parcourir la distance à pied. Une route reliait les El Molo au monde au-delà de leur petit village, une bouée de sauvetage pour une communauté isolée de pêcheurs et d'artisans subsistant sur les rives du lac Turkana. Mais il y a trois ans, le lac a commencé à monter de façon spectaculaire, clapotant les huttes en forme de dôme, drapées de poisson sec, puis poussant vers l'intérieur des terres, forçant les villageois à s'installer sur des terrains plus élevés.

Alors que la marée atteignait des niveaux jamais vus de mémoire d'homme, les El Molo ont vu leur seul pipeline d'eau douce glisser sous la surface, ainsi que les tumulus de leurs ancêtres. Finalement, la route menant au continent a complètement disparu, abandonnant les El Molo sur une île dans un lac si grand et imposant qu'il est parfois appelé la "mer de Jade".

"Avant, il n'y avait jamais d'eau ici", a déclaré Julius Akolong, pêcheur d'El Molo, en traversant le lare canal qui sépare aujourd'hui sa communauté du reste de l'extrême nord du Kenya.

"On pouvait traverser avec une jeep" ajoute-t-il.

Le Turkana, déjà le plus grand lac désertique du monde, qui s'étend sur 250 kilomètres d'une pointe à l'autre, a connu une croissance de 10 % au cours de la décennie jusqu'en 2020, selon une étude gouvernementale publiée l'année dernière. Cette expansion a submergé près de 800 kilomètres carrés de terres supplémentaires, notamment autour de la baie d'El Molo, où vivent les tribus sur les rives orientales du Turkana.

Des précipitations extrêmes sur les bassins versants - un phénomène climatique lié au réchauffement de la planète - un ruissellement plus important des sols dû à la déforestation et à l'agriculture, et l'activité tectonique ont été cités comme des causes contributives.

Bénédictions et malédictions

Le phénomène a eu un impact profond sur les El Molo, dont la culture cushitique distincte était déjà gravement menacée.

Comptant à peine 1 100 personnes lors du dernier recensement, les El Molo sont éclipsés par les groupes ethniques plus importants et plus prospères du Kenya, qui dominent un pays d'environ 50 millions d'habitants.

Surnommés "les gens qui mangent du poisson" par les tribus d'éleveurs du nord du Kenya, les El Molo auraient migré d'Éthiopie vers le Turkana aux alentours de 1 000 ans avant Jésus-Christ. Mais peu d'entre eux parlent aujourd'hui un mot de leur langue maternelle, et les anciennes coutumes ont évolué ou disparu complètement au fil des générations de mariages mixtes avec les groupes ethniques voisins

L'élévation inattendue du lac a fragmenté les derniers El Molo qui suivent encore les anciens modes de vie.

Certains déplacés lors de la catastrophe ont pris la décision déchirante de s'installer sur le continent, en érigeant un camp de squatters sur la rive opposée

Le groupe de bicoques sur une clairière aride et balayée par le vent est plus proche de l'école et d'autres installations, mais il est loin de leur communauté soudée et de ses traditions.

"C'était très difficile... Nous avons dû aller en discuter avec les anciens pour qu'ils nous autorisent ou nous bénissent à partir sans malédiction", a déclaré Akolong, 39 ans et père de deux enfants.

Pour ceux qui sont restés, la vie sur l'île est devenue une lutte. Les El Molo sont d'habiles pêcheurs, mais lorsque le Turkana a pris de l'altitude, leur peuple a souffert de la faim.

Les filets et paniers de pêche utilisés depuis des millénaires, tissés à la main avec des roseaux et des fibres de palmier doum, se sont avérés moins efficaces dans les eaux plus profondes, réduisant les prises. Ne pouvant plus accéder à l'eau douce, les El Molo ont été contraints de boire dans le Turkana, le lac le plus salé d'Afrique.

Les enfants du village souffrent de dents crayeuses et de cheveux décolorés, un effet secondaire de la forte teneur en fluor du lac.

"Nous avons souvent la diarrhée... nous n'avons pas d'autre eau propre. C'est tout ce que nous avons. Elle est salée, et corrode nos dents et nos cheveux", a déclaré Anjela Lenapir, 31 ans, mère de trois enfants, qui a décidé de rester.

Une culture en voie de disparition

La fréquentation scolaire a fortement chuté car les parents n'ont pas les moyens de payer le billet de bateau, explique David Lesas, directeur adjoint de l'école primaire d'El Molo Bay.

"La plupart d'entre eux restent à la maison", a-t-il déploré.

Le gouvernement local et World Vision, un groupe d'aide, apportent leur aide mais les ressources sont rares et les besoins nombreux dans la région, qui connaît une sécheresse unique en son genre.

L'école a également souffert : la clôture d'enceinte et le bloc sanitaire sont sous l'eau, et les crocodiles ont investi une partie de la cour de récréation. Mais les véritables dommages subis par El Molo sont indélébiles.

Séparé de son peuple, Akolong a manqué les rites d'initiation, les cérémonies de baptême et les funérailles, des rituels qui renforcent l'identité tribale et la communauté.

"Nous sommes maintenant divisés", dit-il avec amertume.

Les cairns de pierre marquant le lieu de repos des morts d'El Molo ont été balayés, effaçant les souvenirs du passé, tandis que le lac menace les sanctuaires vénérés des divinités tribales.

"C'est un lieu qui est profondément respecté dans notre culture. Avec la montée des eaux, nous allons perdre cette tradition aussi", a déclaré Lenapir.