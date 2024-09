France : le film culte "La Haine" revient en comédie musicale hip-hop

Le célèbre film français « La Haine » revient sous forme de comédie musicale hip-hop dans un contexte de tensions persistantes dans les banlieues moins nanties.

En regardant « La Haine » il y a près de 30 ans, on avait le sentiment que la violence dans les banlieues françaises était inexorable.

Le film en noir et blanc du réalisateur français Mathieu Kassovitz, acclamé par la critique, s'ouvre sur des images vidéo d'actualité d'émeutes urbaines. Le film suit ensuite trois amis - Hubert, Vinz et Saïd - pendant 24 heures dans un monde de brutalité policière. Il se termine par le meurtre d'un des jeunes hommes par un policier.

Une confrontation s'ensuit, suivie d'une voix off : « Il s'agit d'une société en chute libre. » Un coup de feu retentit, laissant peu de doute quant à l'issue dramatique, avec plus de sang versé.

Le film a servi de révélateur à la sombre réalité de la vie dans ce que les Français appellent la « banlieue » - les banlieues déshéritées avec les HLM - et a pris d'assaut le Festival de Cannes 1995. Kassovitz a remporté le prix du meilleur réalisateur et « La Haine » est devenu un film culte en France et dans le monde entier.

Près de trente ans plus tard, il est toujours considéré comme le film de référence sur la crise des HLM. Kassovitz et le metteur en scène Serge Denoncourt lui donnent une nouvelle vie en le transformant en une comédie musicale qui débutera en octobre.

Le titre reste le même, « La Haine », mais il s'enrichit d'un sous-titre : « Jusqu'à présent, rien n'a changé : « Jusqu'à présent, rien n'a changé.

« Deux jours, après avoir annoncé le spectacle (l'année dernière), nous étions très enthousiastes », a déclaré M. Kassovitz. Nous étions très heureux de dire : « OK, nous allons l'annoncer officiellement et ce sera un beau spectacle, une belle fête et tout le reste ». Deux jours plus tard, nous avons vu la vidéo de Nahel, vous savez, le gamin qui s'est fait tirer dessus par des policiers ».

M. Kassovitz faisait référence à Nahel Merzouk, un chauffeur-livreur de 17 ans qui a été abattu par un policier en juin 2023, déclenchant des émeutes dans tout le pays et déchaînant la colère contre les violences policières, la pauvreté et la discrimination à l'encontre des personnes issues de l'immigration. Merzouk était d'origine nord-africaine.

« Oui, nous savons pourquoi nous faisons cela », a déclaré M. Kassovitz. « C'est pour lui. C'est pour toutes les victimes qui ont souffert de ce type de violence pendant tant d'années ».

Bien qu'il ait tourné « La Haine » en noir et blanc, Kassovitz s'efforce d'éviter les conclusions trop simplistes sur les racines de la violence.

« Nous essayons de résoudre les questions que le film a soulevées », a-t-il déclaré. « Nous ne pouvons pas toujours pointer du doigt. Il est peut-être temps de trouver des solutions. Et nous pensons que la solution est l'amour. C'est donc la raison d'être de ce spectacle. Il s'agit d'arrêter de haïr et de commencer à aimer.

Pour trouver le trio d'acteurs qui porterait ce message d'amour dans la comédie musicale, Kassovitz et son équipe ont parcouru la France pendant des mois. Le réalisateur estime qu'Aliyou Diop, Samy Belkessa et Alexander Ferrario sont les meilleurs choix pour recréer l'alchimie du film.

Malgré toute sa noirceur, le film contient déjà une dose de bonne humeur. Il est rempli de dizaines de répliques et de blagues amusantes qui ne font que renforcer le lien et l'amour entre les trois principaux protagonistes qui s'aventurent au cœur de Paris.

« Il y a aussi beaucoup d'amour dans le quartier », dit Diop, qui vient d'un quartier populaire de la ville portuaire du Havre. « Sinon, on se tirerait tous dessus. Dans le film, on voit trois copains qui vivent dans un contexte compliqué, et on oublie le contexte en regardant le film. Ils arrivent à nous le faire oublier. C'est pourquoi je les aime tant. Ils rient, ils rient de leur misère ».

Lorsque Kassovitz a réalisé son film, la culture des banlieues françaises était encore largement marginale. La scène locale de musique rap avait déjà émergé, mais les grands médias locaux avaient tendance à présenter les jeunes des cités sous un jour peu flatteur et largement fondé sur la peur.

M. Kassovitz se réjouit que certains stéréotypes aient été brisés et que les jeunes des banlieues aient désormais la possibilité de se hisser au sommet des hit-parades, à l'instar de la pop star franco-malienne Aya Nakamura, qui a chanté lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en 2024.

Pour Kassovitz, la différence entre le film et le spectacle est qu'il n'est pas nécessaire d'avertir les gens qu'il s'agit de jeunes issus des cités. « Il y a trente ans, personne ne les connaissait, alors nous avons dû faire un film pour les initier à la culture française », a-t-il déclaré.