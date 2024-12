"Le Diable s'habille en Prada" revient en comédie musicale sur la West End

C’est au Dominion Theatre, sur la West End de Londres que la comédie musicale du film "Le Diable s’habille en Prada’’, sorti en 2006, a posé ses valises.

Vanessa Williams succède à Meryl Streep dans le rôle de la rédactrice en chef du magazine Runway , Miranda Priestly, jugée trop exigeante.

Williams, a déjà incarné une autre rédactrice en chef de magazine, Wilhelmina Slater, dans la série télévisée ‘’Ugly Betty’’

'' Je pense que musicalement, ça fonctionne parfaitement parce qu'il y a tout un crescendo et une ascension des accords, et on sait que quelque chose va arriver. Et je porte littéralement les lunettes de soleil que les gens attendent. J'ai le magazine Runway, que les gens attendent.'', explique Vanessa Williams.

Georgie Buckland est dans la peau d'Andy. Jeune diplômée en journalisme, devenue l'assistante de Miranda, l’influente rédactrice en chef.

« J'en ai eu une très drôle à la fin. Je dis ce truc où j'écris un article sur le syndicat des concierges. À la fin du spectacle, Luke, qui joue le rôle de l'intervieweur, dit : « Quel excellent article sur le syndicat des concierges ». Et cette femme dans le public s'exclame « ha ! » et nous nous disons « Oh mon Dieu, quoi ? ». Il était clair qu'elle disait « C'est une blague amusante ». C'est comme si c'était non, non », raconte-t-elle.

Matt Henry, a conçu sa version de directeur artistique de Runway, comme un hommage aux hommes noirs pionniers de l'industrie de la mode.

« Alors j'ai dû revenir à la réalité : qui sont les directeurs créatifs de cette époque ? Qui sont ces hommes noirs qui ont ouvert la voie, qui se sont avancés et qui sont connus mondialement, comme Edward Enninful de British Vogue et André Leon Talley, à qui nous rendons hommage dans la grande cape que je porte vers la fin. Et dans la chanson « Devil Wears Prada », qui est jouée au Met Gala. C'est donc de ces hommes que je me suis inspirée. Et puis je les ai rapprochés de moi, bien sûr, ...’’ , explique l'acteur.

Le spectacle « Le diable s'habille en Prada » est actuellement à l'affiche au ''Dominion Theatre'' de Londres jusqu'en octobre 2025.