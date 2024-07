Maroc : l'Unesco va évaluer l'état de conservation de la ville de Rabat

La ville de Rabat au Maroc est l'un des 124 sites du patrimoine de l'UNESCO dont l'état de conservation sera évalué par le Comité.

Située sur la côte nord-ouest du Maroc, Rabat est un mélange éclectique d'ancien et de nouveau. Elle combine un passé arabo-musulman avec le modernisme occidental.

Son mélange de monuments romains et islamiques incarne la succession des civilisations qui ont traversé la ville.

« La désignation de l'UNESCO nous confère une responsabilité, car c'est un honneur et en même temps un mandat. Elle nous oblige à prendre soin de ces monuments historiques parce que l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de la culture et les partenaires locaux, essaie de soutenir ce patrimoine et de le faire connaître, parce que lorsque beaucoup de gens visitent le Maroc, ils vont simplement à Fès ou à Marrakech, mais ils ne vont pas à Rabat. Aujourd'hui, il existe une vision royale selon laquelle Rabat n'est pas seulement la capitale administrative, mais aussi la capitale culturelle, la ville des lumières. Ce sont là des éléments qui contribueront certainement à attirer les touristes. », a déclaré Mohammed El Krombi, conservateur des monuments historiques au ministère de la culture à Rabat.

La mosquée As-Sunna, située au cœur de Rabat, est l'un des monuments islamiques les plus importants de la ville.

Quatrième plus grande mosquée du Maroc, la mosquée alaouite date du 18e siècle. Elle sert de lieu de culte et de destination pour les visiteurs qui souhaitent explorer les aspects spirituels et culturels de la ville.

Avec une architecture remontant à 1184, la ville est l'une des plus anciennes du monde. Ses nombreux monuments issus de multiples périodes de l’histoire marocaine attirent les touristes du monde entier.

« Elle a toujours été une attraction touristique importante. Même pour nous, ça nous fait une petite visite, ça nous fait découvrir, les enfants aussi, on leur apprend ce qu'est l'histoire du Maroc à travers ces lieux et ces monuments. », a expliqué Chakir Cheraibi, touriste marocain du Canada.

En 2012, l'UNESCO a inscrit la ville de Rabat sur la liste du patrimoine mondial, en reconnaissance de sa valeur historique et culturelle.

Le ministère marocain de la Culture, en coopération avec l'UNESCO, travaille à la protection et à la restauration de ces sites afin d'assurer leur survie.

La 46e session du Comité du patrimoine mondial débute aujourd'hui (21 juillet) à New Delhi, en Inde, et se poursuivra jusqu'au 31 juillet 2024.