UNESCO : l'impact du tourisme culturel sur les sites classés au patrimoine

Le 18 avril 2024 marquait la 41e Journée du patrimoine mondial, également connue sous le nom de Journée internationale des monuments et des sites.

Organisé par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), cet événement annuel vise à célébrer les bâtiments historiques et les monuments du monde, à sensibiliser le public et à souligner la nécessité de les protéger.

Chaque année, de nouveaux sites obtiennent le statut de patrimoine mondial. En 2023, l’UNESCO en a inscrit 45. Il s'agissait notamment de forteresses annulaires de l'époque viking au Danemark, des forêts sèches d'Andrefana à Madagascar et d'un remarquable réseau de systèmes karstiques et de grottes en Italie. Cela a porté le nombre total de sites patrimoniaux à 1 199 dans 168 pays.

L’Europe et l’Amérique du Nord se taillent la part du lion, avec 565 sites. L'Asie et le Pacifique viennent en deuxième position, avec 289. L'Amérique latine et les Caraïbes en abritent 149, l'Afrique compte 103 sites du patrimoine et les États arabes 93.

Définir et protéger le patrimoine mondial

Chaque inscription au patrimoine mondial appartient à l'une des trois catégories suivantes : culturelle, naturelle ou mixte.

Des exemples de patrimoine culturel comprennent des bâtiments anciens, des villes historiques, des sites archéologiques importants et même des œuvres d'art. Les sites du patrimoine naturel peuvent présenter des phénomènes naturels rares ou d’une beauté exceptionnelle ou abriter une faune et une flore menacées.

Les sites mixtes, qui contiennent des éléments du patrimoine à la fois culturel et naturel, sont de loin le type de classement le moins courant.

Quel que soit le lieu ou la catégorie, chaque site du patrimoine mondial a quelque chose en commun. Ils sont considérés comme ayant une "valeur universelle exceptionnelle" et répondent à au moins un des dix critères de sélection.

Ils peuvent par exemple "représenter un chef-d’œuvre du génie créatif humain", ou "être un exemple exceptionnel d’un type de bâtiment… qui illustre une ou plusieurs étapes importantes de l’histoire de l’humanité". En conséquence, ils sont considérés comme dignes d’être célébrés et protégés pour les générations futures.

Néanmoins, beaucoup sont en danger.

La Liste du patrimoine mondial en péril comprend 56 sites, dont Abu Mena en Égypte et Palmyre en République arabe syrienne. Être ajouté à cette liste signifie que le Comité du patrimoine mondial peut accorder au site un soutien financier immédiat de la part du Fonds du patrimoine mondial.

Tourisme patrimonial : une bénédiction mitigée ?

Les générations futures ne sont pas les seules bénéficiaires de l’identification et de la protection des sites du patrimoine mondial de l’UNESCO. Gagner ce titre apporte une reconnaissance internationale qui génère un élan économique considérable.

Une étude récente menée en Italie a révélé que la désignation UNESCO augmentait le revenu par habitant de plus de 2 %. Les prix de l'immobilier ont également été touchés, la valeur des logements de luxe dans les zones urbaines ayant augmenté de plus de 10 %.

Selon les auteurs, l’argent pénètre dans les économies locales de deux manières principales. La première passe par un "canal de gentrification", par lequel la demande de logements augmente parmi "les individus aisés attirés par la valeur d’agrément des sites [de la Liste du patrimoine mondial]".

La seconde vient de l’afflux de touristes.

Le tourisme patrimonial représentait une industrie de 557 milliards de dollars en 2021, et il devrait croître de 3,8 % par an jusqu'en 2030. La société d'intelligence de marché My Travel Research décrit les visiteurs du patrimoine comme des touristes "à haut rendement" qui dépensent plus quotidiennement et restent plus longtemps que les autres voyageurs.

Cette industrie est également une source d’emploi importante. Le tourisme culturel et patrimonial soutient directement plus de 50 millions d’emplois dans les seuls pays de l’APEC.

Mais l’appui de l’UNESCO peut aussi avoir des inconvénients.

En plaçant ces emplacements sur la carte proverbiale, cela peut conduire à un éventuel surtourisme et à une commercialisation. Dans un essai souvent cité de 2014 dans la New Left Review, le journaliste italien Marco D’Eramo qualifie cela d’"Unescocide" et décrit l’inscription au patrimoine mondial comme "le baiser de la mort".

Pays avec le plus de sites du patrimoine mondial

Avec 59 sites classés au patrimoine, l'Italie compte désormais le plus grand nombre de sites UNESCO de la planète. Certaines sont tristement célèbres, comme Venise et sa lagune. Un autre est le centre historique de Rome, qui propose certaines des meilleures choses à faire à Bel Paese. D’autres sont moins connus, comme le Castel del Monte médiéval ou la Villa d’Este à Tivoli.

La Chine abrite le deuxième plus grand nombre de sites UNESCO. Il en compte actuellement 57 au total, dont quatre lieux à patrimoine mixte. Parmi les plus remarquables se trouve le mausolée du premier empereur Qin, qui abrite les célèbres guerriers en terre cuite.

La France et l'Allemagne se partagent la troisième place, avec chacune 52 lieux patrimoniaux. L'Espagne compte 50 biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial, ce qui la place au quatrième rang. Viennent ensuite l’Inde, avec 42, suivie du Mexique, avec 35, puis du Royaume-Uni, avec 33.

La Fédération de Russie compte désormais 31 sites UNESCO, l’Iran 27 et le Japon et les États-Unis d’Amérique 25.