Au moins 3 000 soldats rwandais déployés en RDC, selon l'ONU

Entre 3 000 et 4 000 soldats rwandais sont déployés dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC) voisin, opérant aux côtés du groupe rebelle M23 qui a réalisé d'importantes avancées, ont indiqué des experts de l'ONU dans un rapport diffusé mercredi.

Les experts ont qualifié l'estimation des troupes rwandaises de "conservatrice" et ont déclaré que leur "soutien et leur présence systématiques" pour soutenir le M23 dans sa conquête territoriale est un acte sanctionnable, et que leur déploiement est une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC.

Le contrôle et la direction de facto des opérations du M23 par les forces rwandaises rendent également le Rwanda responsable des actions du M23, a déclaré le groupe d'experts dans son rapport de 293 pages au Conseil de sécurité des Nations unies.

L'est de la RDC est en proie à la violence armée, car plus de 120 groupes se disputent le pouvoir, les terres et les précieuses ressources minérales, tandis que d'autres tentent de défendre leurs communautés. Certains groupes armés ont été accusés de massacres.

Le président congolais Felix Tshisekedi, ainsi que des experts des États-Unis et de l'ONU, ont accusé le Rwanda de soutenir militairement le M23. Le Rwanda nie ces accusations, mais en février, il a effectivement admis qu'il disposait de troupes et de systèmes de missiles dans l'est de la RDC pour assurer sa sécurité, soulignant le renforcement des forces congolaises près de la frontière.

Le génocide rwandais de 1994 est à l'origine de la crise actuelle. Le carnage a commencé lorsqu'un avion transportant le président rwandais Juvénal Habyarimana a été abattu, tuant le dirigeant qui, comme la plupart des Rwandais, appartenait à l'ethnie hutue. Les Tutsis, minorité du pays, ont été blâmés et des bandes d'extrémistes hutus ont commencé à les tuer avec le soutien de l'armée, de la police et des milices rwandaises.

L'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, un Tutsi et ancien commandant militaire de l'opposition, est largement reconnu pour avoir mis fin au génocide qui a tué plus de 800 000 Tutsis et Hutus modérés qui tentaient de les protéger. Des milliers de Hutus ont fui le Rwanda pour se réfugier dans l'est de la RDC voisine.

Les rebelles du M23 sont en grande partie des Tutsis congolais, qui se sont fait connaître lorsque leurs combattants se sont emparés de Goma, la plus grande ville de l'est de la RDC située à la frontière avec le Rwanda, en novembre 2012.

L'ambassadeur rwandais Ernest Rwamucyo a déclaré lundi au Conseil de sécurité que le Congo et la communauté internationale n'avaient pas assuré la protection des citoyens congolais, en particulier des Tutsis congolais, qui, selon lui, "font l'objet d'un nettoyage ethnique de la part des groupes armés".

Il a réaffirmé que le groupe rebelle FDLR - qui, selon lui, est soutenu par les plus hautes autorités congolaises et a juré de provoquer un changement de régime au Rwanda - reste "une menace pour le Rwanda et la région des Grands Lacs". Les FDLR se composent principalement de Hutus opposés à l'influence des Tutsis et comprendraient certains Hutus ayant participé au génocide rwandais.

Le groupe d'experts a déclaré que les quelque 3 000 à 4 000 soldats rwandais présents en RDC étaient déployés dans trois régions de l'est du Nord-Kivu - Nyiragongo, Rutshuru et Masisi - au moment de la rédaction de leur rapport en avril. Ils ont indiqué que ces troupes appartenaient aux 2e et 3e divisions de l'armée, citant des sources de renseignement et de sécurité proches du M23 et de l'armée rwandaise, ainsi que des documents confidentiels.

Les experts ont déclaré que les interventions et les opérations militaires rwandaises dans les trois territoires "ont été essentielles à l'impressionnante expansion territoriale réalisée entre janvier et mars 2024".

L'envoyée spéciale de l'ONU au Congo, Bintou Keita, a déclaré au Conseil lundi qu'elle était extrêmement préoccupée par l'expansion rapide et continue des attaques du groupe rebelle M23 et par sa capture de plusieurs sites stratégiques dans l'est du Nord-Kivu au cours des deux dernières semaines, ainsi que par les débordements dans le Sud-Kivu voisin.

Elle a déclaré que la violence avait atteint des "niveaux alarmants" et risquait de provoquer un conflit régional plus large.

Le groupe d'experts a également déclaré que "l'escalade rapide de la crise du M23 comportait le risque de déclencher un conflit régional plus large". Une trêve humanitaire de deux semaines a débuté vendredi dernier dans l'est de la RDC, mais rien n'indique que la violence ait cessé.

Les experts ont déclaré avoir documenté la prolifération et l'utilisation de technologies et d'équipements militaires avancés, provenant principalement du Rwanda, par le M23 et les forces rwandaises, en violation d'un embargo sur les armes décrété par les Nations unies. Ils ont cité des systèmes de défense aérienne à courte portée, des obus de mortier transportés par des drones et des obus de mortier guidés de 120 mm qui ont "une capacité de frappe de précision et une létalité élevée".

Selon les experts, ces avancées ont modifié la "dynamique du conflit", notamment en clouant au sol tous les moyens aériens de l'armée congolaise.

En décembre, un nouveau mouvement politico-militaire, l'Alliance flamande du Congo (AFC), a été lancé dans le but d'unir les groupes armés, les partis politiques et la société civile contre le gouvernement congolais. Mais les experts ont déclaré que l'AFC "n'a pas réussi à coaliser la majorité des acteurs politiques et armés contre le gouvernement".

Le groupe d'experts a déclaré que les forces gouvernementales congolaises continuent d'utiliser le groupe Wazelendo de combattants irréguliers dans le Nord-Kivu et les FDLR "comme mandataires" dans la lutte contre le M23 et les forces rwandaises ainsi que les forces gouvernementales burundaises, ce qui a exacerbé les tensions entre le Rwanda et le Burundi.