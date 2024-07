RDC : les violences continuent malgré la "prolongation de la trêve"

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi la prolongation d'une trêve humanitaire qui avait permis de réduire les combats dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC), alors même que les violences et les violations des droits de l'homme s'y poursuivent, ce qui a conduit à des appels à la fin du conflit pour permettre aux personnes déplacées de rentrer chez elles.

La dernière trêve dans ce conflit qui dure depuis des décennies et qui devait prendre fin vendredi a été prolongée de 15 jours jusqu'au 3 août, a déclaré le département d'État américain dans un communiqué qui exhorte tous les acteurs à "respecter la trêve" qui a été violée depuis qu'elle est entrée en vigueur le 5 juillet.

Les violences concentrées dans la province orientale du Nord-Kivu ont donné lieu non seulement à des exécutions arbitraires et à des arrestations, mais aussi à des abus sexuels, les femmes et les enfants étant les plus touchés, selon Carine Kaneza Nantulya de Human Rights Watch, qui s'est exprimée mercredi lors d'une réunion d'information sur la situation en RDC.

"Les violences commises à l'encontre des femmes et des filles ne se produisent pas seulement dans les zones de guerre, mais aussi lorsqu'elles tentent de trouver de l'eau ou de la nourriture en dehors des camps", a déclaré Carine Nantulya.

Le conflit qui sévit depuis des décennies dans l'est de la RDC est à l'origine de l'une des pires crises humanitaires au monde. Plus d'une centaine de groupes armés se battent pour le contrôle de cette région riche en minerais, située près de la frontière avec le Rwanda. Un acteur clé du conflit, le M23, serait soutenu par le Rwanda.

Avec d'autres groupes, les rebelles sont accusés d'avoir perpétré des massacres dans le cadre du conflit qui s'est étendu des lignes de front aux villages environnants et a déplacé au moins 7 millions de personnes, dont beaucoup sont hors de portée de l'aide. Les groupes d'aide se sont plaints de l'insuffisance des ressources, même pour ceux qui sont à leur portée.

Ces derniers mois, les personnes fuyant la violence ont également dû éviter les tirs d'artillerie lourde et les frappes de drones.

La situation dans la région "se dégrade rapidement (et) a atteint des niveaux jamais vus", a déclaré Sophia Gerdes, coordinatrice du groupe d'aide Action contre la faim au Nord-Kivu, lors de la réunion d'information de mercredi.

"Ce dont nous avons besoin, c'est de créer les conditions pour que les gens puissent rentrer chez eux ; les civils doivent être protégés, la démilitarisation doit avoir lieu et l'accès doit être garanti dans toutes les zones", a ajouté Mme Gerdes.