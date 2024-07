RDC : au moins 70 morts dans l'attaque d'une milice à Kinsele

Au moins 70 personnes, dont neuf soldats et la femme d'un soldat, ont été tuées lors de l'attaque par des hommes armés d'un village de l'ouest de la République démocratique du Congo, selon les autorités locales, alors que la violence s'intensifie entre deux communautés rivales.

L'attaque a eu lieu samedi dans le village de Kinsele, à environ 100 km à l'est de Kinshasa, la capitale. En raison de l'insécurité et de la faiblesse des infrastructures dans la région, les attaques meurtrières peuvent mettre plusieurs jours à être signalées.

Kinsele est situé dans le territoire de Kwamouth, où depuis deux ans, un conflit fait rage entre deux communautés locales - Teke et Yaka - entraînant la mort de centaines de civils. Alors que la RDC lutte contre les groupes armés dans l'est, la violence s'est également intensifiée dans l'ouest du pays.

Les assaillants étaient des membres de la milice Mobondo, un groupe armé qui se présente comme le défenseur du peuple Yaka.

"Depuis ce matin (lundi 15 juillet), 72 corps ont déjà été retrouvés et les recherches se poursuivent pour trouver d'autres corps dans la brousse", a déclaré David Bisaka, député provincial du territoire de Kwamouth, lors d'un entretien téléphonique avec l'Associated Press.

Les services de sécurité sur place continuent de rechercher les corps "après que l'armée ait réussi à mettre en déroute cette milice" pour la deuxième fois en une semaine, a déclaré Bisaka. La milice Mobondo a tenté pour la première fois d'attaquer le même village vendredi.

Après l'attaque de samedi, les corps retrouvés comprenaient ceux de neuf soldats et d'une femme, l'épouse d'un soldat, a déclaré le chef d'un village voisin, Stanys Liby, à Radio Okapi, financée par l'ONU.

Le conflit sur les terres et les revendications coutumières dans le territoire de Kwamouth a éclaté en juin 2022 entre les communautés dites "autochtones" et "non autochtones", selon l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch.

Les tensions ont éclaté en juin 2022 au sujet des droits fonciers et des taxes coutumières entre les Tékés, habitants historiques de la région, et les agriculteurs de divers autres groupes ethniques, y compris les Yaka, qui se sont installés plus récemment près du fleuve Congo.

Malgré un cessez-le-feu conclu en avril 2024 en présence du président congolais Félix Tshisekedi, les affrontements entre les deux communautés se sont poursuivis, voire intensifiés ces dernières semaines, sans que l'armée congolaise ne parvienne à réprimer les violences.

L'armée a également du mal à contenir la violence dans l'est du pays, qui est déchiré par des combats qui durent depuis une décennie entre les forces gouvernementales et plus de 120 groupes armés qui cherchent à obtenir une part de l'or et des autres ressources de la région.

La violence dans l'est du pays s'est aggravée ces derniers mois alors que les forces de sécurité luttent contre les milices. Au début du mois, une attaque des milices contre une mine d'or dans le nord-est du Congo a tué six mineurs chinois et deux soldats congolais.