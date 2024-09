RDC : HRW accuse le Rwanda et le M23 de bombardements sur des civils

En République démocratique du Congo, Human Rights Watch a déclaré que l'armée rwandaise et les rebelles du M23 ont bombardé des camps de déplacés et des villages densément peuplées près de Goma, dans l'Est du pays, tout au long de l'année 2024.

L'organisation humanitaire ajoute que les forces armées congolaises - FARDC et les milices alliées ont augmenté les risques encourus par les personnes déplacées dans les camps en déployant de l'artillerie à proximité.

Les deux parties ont tué et violé des résidents des camps, entravé l'acheminement de l'aide et commis d'autres abus. Human Rights Watch a également publié un document d'enquête sur l'application des lois de la guerre dans la région.

En janvier, l'armée rwandaise et le M23 se sont approchés de la ville de Saké, à 25 kilomètres à l'ouest de Goma, coupant ainsi les voies d'approvisionnement de la capitale provinciale du Nord-Kivu. Ces deux armées complices ont depuis étendu leur contrôle sur le Nord-Kivu.