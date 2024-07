Royaume-Uni : victoire écrasante du Parti travailliste aux législatives

Le parti travailliste a remporté les élections législatives au Royaume-Uni et formera le nouveau gouvernement du pays.

Les premiers résultats des élections montrent que la formation politique a obtenu la majorité avec au moins 410 sièges à la Chambre des communes.

Le chef du parti, Keir Starmer, a déclaré à ses partisans à Londres que les travaillistes avaient reçu le mandat pour "rallumer" la flamme du pays.

Keir Starmer, 61 ans, doit succéder à Rishi Sunak au 10 Downing Street. Il deviendra ainsi le 58ᵉ premier ministre britannique et le 5ᵉ venu du parti de la gauche.

Le chef du Parti conservateur et Premier ministre sortant, a reconnu sa défaite lors d'un discours de concession devant son électorat.

"Le Parti travailliste a remporté ces élections législatives et j'ai appelé le leader du parti pour le féliciter pour sa victoire. Aujourd'hui, le pouvoir va changer de mains de manière pacifique et ordonnée, avec la bonne volonté de toutes les parties. Cela devrait nous donner confiance dans la stabilité et l'avenir de notre pays. Le peuple britannique a rendu ce soir un verdict qui donne à réfléchir. Il y a beaucoup à apprendre et à réfléchir, et j'assume la responsabilité de cette défaite", a déclaré Rishi Sunak.

Le paysage politique britannique a été bouleversé, jeudi 4 juillet, lorsque les électeurs britanniques ont décidé que les travaillistes reviendraient au pouvoir après 14 ans d'opposition.