Les Syriens aux urnes pour les élections législatives

Les Syriens votaient lundi pour les élections législatives, la quatrième du genre depuis le début de la guerre en 2011.

8.151 bureaux de vote ont ouvert dans les zones contrôlées par le gouvernement. Le scrutin se tient alors que l'économie syrienne continue de se détériorer après des années de conflit, des sanctions imposées par l'Occident, le COVID-19 et la diminution de l'aide humanitaire.

Les élections législatives syriennes de 2024 excluent le nord-ouest de la Syrie, tenu par les rebelles, et le nord-est du pays, sous l'égide des Forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis et dirigées par les Kurdes. Le nombre d'électeurs éligibles n'est pas connu et, contrairement aux élections présidentielles, les millions de Syriens de la diaspora - dont le nombre a explosé depuis la guerre civile - n'ont pas le droit de voter pour ces élections.