Haïti : l'ONU envoie de l'aide humanitaire pour la saison des ouragans

Alors que la saison des ouragans débute officiellement ce mois de juin, les agences de l'ONU ont annoncé la livraison d'aide humanitaire dédiée à cette période, en Haïti.

La saison des ouragans, qui commence traditionnellement en juin et s'achève en novembre, devrait être intense cette année. Pour faire face à cette période, les agences des Nations Unies ont livré de l'aide humanitaire en Haïti.

"Deux vols organisés par le Programme alimentaire mondial (PAM) ont atterri dans la capitale à Port-au-Prince. Ils transportent 55 tonnes de médicaments, d'abris et de matériel d'hygiène. Ces fournitures seront utilisées pour aider les personnes déplacées et pour se préparer à la saison des ouragans. Le programme de repas scolaires de l’ONU a distribué 30 millions de repas à travers le pays depuis le début de l'année scolaire. Près de 17 millions de ces repas ont été fournis par le biais de son programme de soutien aux agriculteurs locaux. Comme nous l'avons dit précédemment, le secteur de l'éducation a été sévèrement touché par les récentes violences, avec plus de 200 000 enfants et 4 000 enseignants disparus", a déclaré Farhan Haq, porte-parole adjoint du Secrétaire général de l'ONU.

La combinaison des effets du changement climatique sur les océans et le phénomène périodique de La Nina a conduit les météorologues à prédire une saison très active.

La saison de l'Atlantique de l'année dernière a été la quatrième plus active jamais enregistrée avec 20 tempêtes comptabilisées. Une tornade survenue fin mai dans le nord du pays a laissé plus de 4 300 haïtiens sans abris, selon l'UNICEF.