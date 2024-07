Soudan : les paramilitaires pillent le village de Jebal Moya

Des combattants du groupe paramilitaire soudanais ont pillé des maisons et des magasins et se sont emparés de l'hôpital principal d'une ville centrale, forçant des dizaines de milliers de personnes à fuir, ont déclaré des habitants dimanche, alors qu'un nouveau front s'est ouvert dans une guerre de 14 mois qui a poussé le pays africain au bord de la famine.

Les forces paramilitaires de soutien rapide (FSR) ont commencé leur offensive contre l'armée soudanaise dans la province de Sennar en début de semaine, attaquant le village de Jebal Moya avant de se diriger vers la capitale provinciale de Singa, où de nouvelles batailles ont éclaté. Les combats ont forcé environ 57 000 personnes à fuir leurs maisons, selon les Nations Unies.

Selon les habitants et une association locale de défense des droits, les combattants des FAR, à bord de camionnettes équipées de fusils automatiques, se sont déchaînés à Singa, à environ 350 km au sud-est de la capitale, Khartoum, au cours du week-end. Ils ont pillé des maisons, des magasins dans un marché local et se sont emparés de l'hôpital principal de la ville.

Le groupe a affirmé dans un communiqué samedi qu'il s'était emparé de la principale installation militaire, le quartier général de la 17e division d'infanterie, à Singa. Les médias locaux ont également rapporté que les FSR avait réussi à percer la défense de l'armée.

Toutefois, le brigadier Nabil Abdalla, porte-parole des forces armées soudanaises, a déclaré que l'armée avait repris le contrôle des installations et que des combats étaient toujours en cours dimanche matin.

Le groupe paramilitaire a été accusé à plusieurs reprises de violations flagrantes des droits de l'homme dans tout le pays depuis le début de la guerre en avril de l'année dernière, lorsque les tensions qui couvaient entre l'armée et les FSR ont explosé en combats ouverts à Khartoum et ailleurs.

Ce conflit dévastateur a fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés, selon les Nations unies, mais les défenseurs des droits de l'homme estiment que le bilan pourrait être beaucoup plus lourd.

Le Sudan Conflict Monitor, un groupe d'experts et de défenseurs des droits, a déclaré que la prise de Singa par les forces de sécurité soudanaises aurait probablement de "graves conséquences humanitaires" et pourrait perturber les programmes agricoles à grande échelle dans les provinces voisines du Nil bleu, du Nil blanc et de Jazira, qui était autrefois le grenier à blé du Soudan.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) des Nations unies a indiqué dans sa dernière mise à jour dimanche que les affrontements ont déplacé environ 55 440 personnes à Singa et dans les villages voisins. Par ailleurs, 1 455 personnes ont fui leurs maisons à Jebal Moya. "La situation reste tendue et imprévisible", a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les habitants ont fait état d'un pillage généralisé des maisons et des magasins à Singa par les combattants des FAR qui se sont emparés des véhicules privés, des téléphones portables, des bijoux et d'autres biens de valeur.

"Ils ont fait ce qu'ils ont fait à Khartoum (la capitale) et dans d'autres villes", a déclaré Abdel-Rahman al-Taj, un habitant de Singa qui a fui samedi vers la province du Nil Bleu. "De nombreuses personnes ont été tuées, blessées ou arrêtées."

L'Observatoire des droits de l'homme de Sennar, un groupe local de défense des droits, a déclaré que les FSR avaient attaqué l'hôpital éducatif de Singa, détenant des dizaines de patients et de membres du personnel médical comme "boucliers humains". Les combattants ont transformé l'hôpital en centre militaire, ce qui constitue une "violation flagrante du droit international relatif aux droits de l'homme".

Un médecin de l'hôpital a déclaré que les combattants des FSR, certains à bord de véhicules, ont envahi la cour et les couloirs de l'établissement. "La situation est extrêmement dangereuse", a déclaré le médecin, qui a parlé sous couvert d'anonymat pour sa sécurité. "Nous travaillons sous la menace des armes."

Il a ajouté que l'hôpital avait reçu des dizaines de blessés au cours des trois derniers jours en provenance de Singa et des environs.

Les combats à Sennar se déroulent alors que l'attention se concentre sur El-Fasher, une grande ville de la région tentaculaire du Darfour que les FSR assiègent depuis des mois pour tenter de la reprendre à l'armée. El-Fasher est le dernier bastion de l'armée au Darfour.

Le conflit soudanais est à l'origine de la plus grande crise de déplacement au monde, plus de 11 millions de personnes ayant été contraintes de fuir leur foyer. Des experts internationaux ont averti jeudi que 755 000 personnes risquaient la famine dans les mois à venir et que 8,5 millions de personnes étaient confrontées à des pénuries alimentaires extrêmes.

Le conflit a été marqué par de nombreux rapports faisant état de violences sexuelles endémiques et d'autres atrocités, en particulier au Darfour, théâtre d'un génocide au début des années 2000. Les groupes de défense des droits de l'homme estiment que ces atrocités constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.