Soudan : la famine utilisée comme arme de guerre, selon l'ONU

Des experts en droits de l'homme travaillant pour les Nations unies ont accusé mercredi les belligérants soudanais d'utiliser la famine comme arme de guerre, alors que les avertissements concernant l'imminence d'une famine dans ce pays africain se multiplient.

Le Soudan a plongé dans le chaos en avril de l'année dernière, lorsque des tensions latentes entre l'armée du pays et un groupe paramilitaire notoire, les Forces de soutien rapide, ont débouché sur des combats ouverts dans la capitale, Khartoum, et dans d'autres régions du pays.

Quatorze mois de combats ont fait plus de 14 000 morts et 33 000 blessés, selon les Nations unies, mais les défenseurs des droits de l'homme estiment que le bilan pourrait être bien plus lourd.

De nombreux rapports font état de violences sexuelles endémiques et d'autres atrocités qui, selon les groupes de défense des droits, s'apparentent à des crimes de guerre et à des crimes contre l'humanité. Le conflit a provoqué la plus grande crise de déplacement au monde, avec plus de 11 millions de personnes forcées de fuir leur foyer.

"Les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapide utilisent la nourriture comme une arme et affament les civils", ont déclaré les experts. "L'ampleur de la faim et des déplacements que nous observons aujourd'hui au Soudan est sans précédent et n'a jamais été observée auparavant", ont-ils ajouté.

Les experts ont prévenu que la famine était devenue imminente dans le pays car l'aide humanitaire a été bloquée et la saison des récoltes a été interrompue à cause de la guerre. Ils ont ajouté que plus de 25 millions de civils au Soudan et ceux qui ont fui le pays sont affamés et ont besoin d'une aide humanitaire urgente.

Un rapport de l'Institut Clingendael a indiqué le mois dernier qu'environ 2,5 millions de personnes au Soudan pourraient mourir de faim d'ici la fin du mois de septembre, environ 15% de la population des régions du Darfour et du Kordofan étant probablement les plus touchées.

Les experts indépendants ont déclaré que les efforts locaux pour répondre à la crise de la faim au Soudan ont été entravés par une violence sans précédent et des attaques ciblées contre la société civile et les intervenants locaux. Des dizaines de militants et de bénévoles locaux ont été arrêtés, menacés et poursuivis en justice au cours des dernières semaines.

Le ciblage délibéré des travailleurs humanitaires et des volontaires locaux a compromis les opérations d'aide, exposant des millions de personnes à un risque supplémentaire de famine. Les intervenants locaux risquent leur santé et leur vie et travaillent de part et d'autre des lignes de combat.

Ils ont exhorté les deux parties à "cesser de bloquer, de piller et d'exploiter l'aide humanitaire". Les experts font partie des procédures spéciales, qui constituent le plus grand groupe d'experts indépendants du système des droits de l'homme des Nations unies.

Ces derniers mois, les combats se sont concentrés autour d'El-Fasher, la capitale de la province du Darfour Nord, piégeant des centaines de milliers de civils. Selon l'ONU, au moins 143 000 personnes ont été contraintes de fuir El-Fasher au cours des trois derniers mois.

Au début du mois, le Conseil de sécurité de l'ONU a demandé à la RSF de mettre immédiatement fin au siège de la ville, qui est le dernier bastion de l'armée dans la région tentaculaire du Darfour.