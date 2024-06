Fourvière 2024 : Pamela Badjogo poursuit son ascension musicale

Pamela Badjogo, c'est une voix, un tempérament et une mission, celle de partager sa musique au plus grand nombre.

La chanteuse née à Libreville au Gabon a d'abord été choriste d'artistes comme Salif Keita, Oumou Sangaré ou encore Tiken Jah Fakoly.

Après s'être lancée en solo en 2016, Paméla Badjogo poursuit son ascension et entame la saison des festivals sur les chapeaux de roue. Invitée à faire la première partie d'Angélique Kidjo pendant les nuits de Fourvière à Lyon, elle est ravie de pouvoir montrer son univers musical inspiré d'un héritage multiculturel. Sur scène, elle interprète quelques titres, dont ceux tirés de son troisième album. Chanté notamment en bakaningui, patois gabonais, l'opus s'intitule Yie

"J'ai sorti un nouvel album qui s'appelle Yieh, comme lâcher prise, et là, on est en plein dans la tournée, tous les artistes n'ont pas la chance de tournée et nous, on a la chance de le faire donc je suis vraiment reconnaissante, il y a ce plaisir de partager sa musique à un public qui ne nous connaît pas forcément." Déclare Paméla Badjogo, artiste chanteuse

Artiste et mère, Paméla prouve que cette combinaison est loin d'être incompatible. Féministe, elle est satisfaite de voir que le monde du spectacle a su évoluer pour s'adapter aux exigences du quotidien des femmes d'aujourd'hui.

"Cela fait partie des choses qu'on dénonce et défend, aujourd'hui, je suis très heureuse que la grande majorité des programmateurs comprennent désormais qu'on peut être une maman et une artiste en même temps, donc si je ne peux pas faire ma balance à 14 heures parce que j'ai besoin de déposer ma fille à l'école, les programmateurs le comprennent très bien, et cela, c'est aussi une des victoires du féminisme." Ajoute la chanteuse et féministe.

Artiste engagée pour plusieurs combats, Paméla Badjogo est marraine de l'école Karama pour la scolarisation des filles au Mali et ambassadrice de "Fées-ministres", un collectif soutenant les femmes dans leurs démarches judiciaires contre des agressions domestiques en France.