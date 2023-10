Haïti : à Port-au-Prince, la musique détourne les enfants des gangs

Dans la capitale haïtienne, il n'est pas rare d'entendre de grands fracas que beaucoup associent aux gangs qui sèment la terreur dans la ville. Il y a tout de même des lieux permettant aux enfants de sortir de ce climat de violence, en s’initiant à la musique.

Des centaines d'enfants de Port-au-Prince viennent ici pour taper sur des tambours, s’essayer au piano ou à la guitare.

L'organisation à but non lucratif Music Heals International entend distraire ces jeunes en leur faisant oublier la pauvreté et la violence vécues au quotidien. Les violences commises par les gangs ont déjà fait près de 200 000 sans-abri.

Emmanuel Piervil supervise ce programme. Il affirme que la musique offre de nombreux avantages. Ses élèves "réussissent mieux à l'école et leurs parents savent qu'ils sont à l'école de musique ; qu'ils apprennent à jouer de la musique et cela les rassure, et ne rejoignent pas les gangs", explique-t-il.

On estime que les gangs contrôlent jusqu'à 80 % de Port-au-Prince, et plus de 2 400 personnes auraient été tuées cette année. Les viols et les enlèvements ont également augmenté, et les familles hésitent à envoyer leurs enfants à l'école. Le projet d'école Music Heals International permet toutefois aux parents de ne plus craindre que leurs enfants rejoignent des gangs.