Grammy Awards : la musique africaine en poupe avec sa propre catégorie

Un nouveau Grammy, celui de la meilleure performance musicale africaine, sera décerné dimanche. Il mettra en valeur les traditions musicales régionales et récompensera "les enregistrements qui utilisent des expressions locales uniques provenant de l'ensemble du continent africain".

Les artistes africains écument les grandes scènes du monde, battent des records dans les classements musicaux mondiaux et atteignent les publics et les pistes de danse du monde entier.

"La raison pour laquelle la musique africaine a un attrait mondial en ce moment est qu’elle est la seule largement comprise qui promeut la joie, le rythme, la danse et le plaisir. Le hip-hop occidental est si sombre que les gens commencent à prendre conscience des messages contenus dans la musique. La musique africaine fait vraiment abstraction de tout le reste et propose la bonne humeur. Et je pense que tout le monde essaie d'être de bonne humeur", explique Eric Isaac Utere alias LeriQ, producteur de musique.

Les talents africains atteignent les publics et les pistes de danse du monde entier, ce qui représente une percée pour une industrie qui a longtemps été confrontée à des défis structurels.

"Honnêtement, je ne pense pas que les Grammys soient une marque d'approbation pour la musique. Vous savez, c'est un clin d'œil pour les réalisations. Vous vous débrouillez bien et nous vous voyons, et non, vous ê tes assez bon, venez traîner avec nous, parce que vous êtes bon'", affirme Eric Isaac Utere alias LeriQ, producteur de musique.

Selon le Global Music Report 2023 de la Fédération internationale de l'industrie phonographique, l'Afrique subsaharienne est la région qui a connu la plus forte croissance des revenus de la musique enregistrée en 2022.

"La musique africaine - du Cap au Caire, en passant par la diaspora - est immense. Il suffit de regarder les chiffres pour s'en rendre compte. Cela n'aurait aucun sens que les Grammys ne reconnaissent pas cette musique. Si les Grammy ne reconnaissent pas que ce mouvement, cet espace, est suffisamment important pour avoir sa propre catégorie, alors, vous savez, ils se priveraient eux-mêmes d'une certaine valeur.'', souligne Efe Omorogbe, directeur musical.

Au centre de cette percée mondialement reconnue, des genres tels l’Afrobeats, l’Afropop, le Soukous du Congo, le shaabi d'Afrique du Nord et le benga d’Afrique de l’Est entre autres.

Face à l'attrait croissant de la scène internationale, les institutions et les particuliers sont davantage disposés à consacrer des ressources au développement des talents et des infrastructures locales, selon les initiés de l'industrie, qui bénéficient d'une attention accrue de la part des grandes maisons de disques.

L'internet a également joué un rôle clé dans la croissance et peut continuer à le faire s'il est correctement utilisé, selon les analystes. Selon l'Administration américaine du commerce international, le continent est en tête du trafic web sur les appareils mobiles dans le monde, ce qui se traduit par davantage d'opportunités de marché pour les artistes.

En dépit de sa population, le continent dispose d'un pouvoir d'achat limité : les recettes prévues pour la diffusion de musique en continu cette année sont d'environ 410,7 millions de dollars, soit moins de 4 % des 12 milliards de dollars attendus aux États-Unis, selon le cabinet d'études de marché Statista.

Le Nigeria, considéré comme le bastion de l'afrobeats, ne possède pas d'arène musicale d'une capacité supérieure à 6 000 personnes, ce qui aurait été l'une des raisons de l'annulation, l'année dernière, de l'Afro Nation Festival, le plus grand festival d'afrobeats au monde, qui devait se tenir à Lagos.

Même les talents les plus prometteurs, comme l'artiste nigérian Jhello, ont du mal à se faire une place dans ce secteur hautement compétitif, qui ne bénéficie que de peu de soutien institutionnel.