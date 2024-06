Athlétisme : le recordman kényan en route pour les Jeux de Paris

Le jeune kenyan Emmanuel Wanyonyi devient le troisième homme le plus rapide de l'histoire du 800m.

A 19 ans, l’athlète médaillé d'argent des championnats du monde 2023, a couru le 800 mètres en 1:41.70 samedi lors des essais olympiques d'athlétisme kényan et se qualifie pour les Jeux Olympiques de Paris.

"Je vais me préparer correctement pour le mois qui reste. Je vais travailler ma vitesse et à Paris nous allons vraiment courir.", a déclaré Emmanuel Wanyoyni, athlète du 800m masculin.

Du côté des femmes, Faith Kipyegon, double championne du monde et détentrice du record du monde du 1500m féminin, s'est imposée en 3.53.99.

Elle a déclaré qu'elle espérait pouvoir maintenir sa forme actuelle en vue des Jeux olympiques.

"Je suis même surprise, vous savez je voulais courir le plus vite possible et voir ce qui était possible sur la ligne d'arrivée. Les gens pensent qu'on ne peut pas courir vite à haute altitude, mais je voulais voir si je pouvais courir vite ou si les conditions météorologiques allaient m'affecter de quelque manière que ce soit. Je remercie Dieu que cela n'ait pas été le cas.", s'est réjouie Faith Kipyegon, détentrice des records du monde du 1500 et 800m féminin.*

La championne du monde du 800m, Mary Moraa, s'est qualifiée pour Paris en deuxième position et sa sœur Sarah Moraa en troisième.