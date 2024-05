Les USA poursuivent leur stratégie militaire en Afrique

Le chef de l'armée américaine en Afrique a vigoureusement défendu sa stratégie antiterroriste sur le continent et s'est engagé à la poursuivre en dépit d'une vague de critiques et d'une dérive des nations africaines vers la recherche d'une aide à la sécurité de la part de la Russie.

Lors d'une interview accordée à l'Associated Press mercredi à l'occasion d'Africa Lion, un exercice de simulation de guerre au Maroc, le général Michael Langley a accusé une vague de désinformation russe d'être à l'origine d'un sentiment anti-américain dans des régions instables. Il a déclaré que l'armée devait réaffirmer la façon dont sa stratégie de longue date peut favoriser la stabilité dans tout le Sahel, la région semi-aride située au sud du désert du Sahara.

Les 6 000 membres de l'armée américaine stationnés en Afrique sont confrontés à de nouveaux revers alors que les gouvernements du Tchad et du Niger - deux alliés régionaux clés - accueillent les forces russes et les paramilitaires et font pression pour qu'ils quittent des postes précédemment identifiés comme critiques pour le suivi des défis sécuritaires.

"Au cours des deux dernières années, un sentiment négatif s'est manifesté à l'égard de l'un de nos alliés les plus précieux, la France, comme en témoignent les médias sociaux et les médias en général", a déclaré M. Langley. "Une grande partie de ce sentiment négatif a été alimentée par la désinformation de la Fédération de Russie. Nous devons faire connaître notre point de vue", a-t-il ajouté.

Partenariats avec la Russie

L'année dernière, plus de 11 000 décès au Sahel étaient liés à la violence islamiste, poursuivant une trajectoire qui les a vu augmenter progressivement depuis 2021, selon une analyse du Centre d'études stratégiques de l'Afrique des rapports recueillis par l'Armed Conflict Location & Event Data Project.

Depuis 2020, des officiers militaires désillusionnés par le bilan de leur gouvernement en matière de lutte contre la violence ont renversé des gouvernements démocratiquement élus dans toute la région. Dans la foulée, des pays comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont commencé à prendre leurs distances avec les puissances occidentales et à renforcer leurs partenariats avec la Russie.

En novembre dernier, dans le nord du Mali, des soldats accompagnés de mercenaires de l'entreprise militaire russe Wagner ont repris le territoire que les rebelles contrôlaient depuis dix ans. La junte militaire qui gouverne le Burkina Faso a chassé les forces françaises l'année dernière et s'est tournée vers la Russie et Wagner pour obtenir un soutien en matière de sécurité. De même, au Niger, des formateurs militaires russes sont arrivés quelques semaines après que la junte qui a pris le pouvoir l'année dernière a ordonné le retrait des troupes américaines du pays.

Plutôt que de se livrer à un examen de conscience ou de repenser leur stratégie, M. Langley a indiqué que les États-Unis avaient l'intention de "redoubler d'efforts et de s'engager à nouveau auprès de ces pays", en faisant référence à leur action non combattante pour lutter contre le changement climatique et les mauvaises récoltes, et pour gérer les conflits tribaux et les déplacements de population.

Stabilité

M. Langley a déclaré que les États-Unis s'en tiendraient à leur approche pangouvernementale, qui met l'accent sur la bonne gouvernance et le renforcement des institutions au-delà de la puissance militaire. Il a insisté sur le fait que l'armée soutient les pays africains de la manière qu'ils jugent appropriée plutôt que d'imposer ses idées. Mais il a fait valoir que les juntes militaires ne permettraient pas de lutter contre le terrorisme ni d'assurer la stabilité à long terme.

"Je ne veux nommer aucun de ces pays, mais il s'agit de régimes militaires", a déclaré M. Langley.

Cette frontière ténue a différencié les États-Unis des autres grandes puissances qui s'impliquent de plus en plus en Afrique. La Russie n'impose que peu de conditions aux pays auxquels elle offre une assistance en matière de sécurité, qu'ils soient dirigés par des juntes militaires ou par des dirigeants démocratiquement élus. De même, la Chine insiste sur la non-ingérence dans les investissements ou les prêts destinés à financer les mines, les ports, les autoroutes et les voies ferrées.

Parmi le personnel américain stationné en Afrique, environ 1 000 personnes affectées au Niger et 100 au Tchad sont sur le point de partir. Ces deux pays ont joué un rôle essentiel dans les efforts déployés par l'armée pour lutter contre les organisations extrémistes violentes dans la région, en particulier le Niger, qui abrite la plus grande base de drones de surveillance du continent.

M. Langley a indiqué que les forces américaines étaient en train de se retirer du Niger de manière sûre et ordonnée et qu'elles prévoyaient de déterminer ultérieurement les futurs partenariats en matière de sécurité. Il a ajouté que le statut des forces américaines au Tchad serait examiné une fois que le pays aurait fini de mettre en place un nouveau gouvernement à la suite des élections qui ont eu lieu au début du mois.

M. Langley n'a pas voulu dire si les États-Unis envisageaient de transférer des bases ailleurs en Afrique, mais il a précisé que leur stratégie dépendrait en grande partie des indications données par les pays d'Afrique de l'Ouest au sujet des menaces qui pèsent sur leur sécurité. Dans les pays situés le long de la côte atlantique, M. Langley a indiqué que les responsables s'inquiètent de plus en plus de l'extrémisme violent et veulent s'assurer qu'ils peuvent surveiller l'évolution de la situation dans les régions frontalières dangereuses.

"Ce que les États-Unis veulent, c'est ce que les pays demandent", a-t-il déclaré. "Nous ne prescrivons rien."