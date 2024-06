Ouganda : l'association ATTA facilite le don de lait maternel

En Ouganda, l'Association pour le Transit du Tissu Adipeux (ATTA) offre du lait maternel vital aux nourrissons vulnérables, transformant ainsi des vies et apportant un soutien essentiel aux familles nécessiteuses.

Dans un geste altruiste sans précédent, l'Association pour le Transit du Tissu Adipeux (ATTA) en Ouganda poursuit sa mission d'apporter une lueur d'espoir aux nourrissons vulnérables et à leurs familles.

Fondée en 2021, cette organisation à but non lucratif se distingue par son engagement indéfectible à fournir du lait maternel aux nourrissons qui en ont désespérément besoin, offrant ainsi un rayon de soleil au milieu des nuages de l'incertitude.

Le récit émouvant de Caroline Ikendi illustre parfaitement l'impact profondément positif de l'ATTA sur la vie des familles. Suite à une césarienne d'urgence déchirante pour sauver la vie de ses deux nourrissons prématurés, Caroline s'est retrouvée face à un défi insurmontable : la nécessité vitale de fournir du lait maternel à ses bébés fragiles. Incapable de produire son propre lait, elle s'est tournée vers des voisins bienveillants et des dons sporadiques, jusqu'à ce qu'elle découvre l'existence de l'ATTA Breastmilk Community.

L'ATTA, une lumière d'espoir dans des temps sombres, a transformé le désespoir de Caroline en un sentiment de soulagement inexprimable. Grâce à leurs efforts dévoués, Caroline a pu accéder à des dons de lait maternel sûrs et de qualité, assurant ainsi la survie et le bien-être de ses précieux nourrissons.

Cependant, le parcours de l'ATTA est semé de défis, notamment la pénurie de ressources financières et logistiques nécessaires pour répondre à la demande croissante. Malgré cela, l'organisation continue de se battre pour chaque nourrisson nécessiteux, élargissant son impact positif à travers le pays.

Racheal Akugizibwe, administratrice de l'ATTA, exprime la profonde gratification que procure ce travail d'humanité. Elle souligne l'importance vitale du lait maternel pour les nourrissons prématurés et malades, et l'engagement sans faille de l'ATTA à fournir cet élément essentiel de survie.

C'est un sentiment partagé par Lelah Wamala qui donne son lait maternel. Elle s'est impliquée grâce à une amie endeuillée.

"Il y a une maman qui m'a contactée par l'intermédiaire d'une de mes amies, elle avait des triplés malheureusement l'un est décédé et à travers cette dépression, ces pleurs et tout, son corps a arrêté de produire du lait, donc quand elle a arrêté de recevoir du lait et que pourtant ces petits en avaient aussi besoin, ils étaient deux, ils m'ont contactée ils étaient comme nous savons que vous donnez du lait mais pouvez-vous s'il vous plaît nous aider, donc je les ai aidés, je les ai même dirigés vers ATTA. Et maintenant les bébés vont bien et elle m'envoie toujours un gâteau de la fête des mères le jour de la fête des mères donc elle me remercie tous les jours", dit Wamala.

Avec chaque goutte de lait maternel donnée, l'ATTA apporte un éclair d'espoir et de guérison, transformant la vie des nourrissons et de leurs familles pour le mieux. Dans un pays où le soutien à l'allaitement maternel fait encore face à des défis socioculturels, l'ATTA continue de briser les stéréotypes et de défendre la santé et le bien-être des nourrissons.