Le sous-continent indien subit toujours les ravages des intempéries

L'Asie du Sud est frappée par des conditions météorologiques extrêmes : la tempête tropicale Remal cause des inondations et des effondrements en Inde et au Bangladesh, laissant des millions de personnes sans électricité. Au Pakistan, une vague de chaleur dépasse les 50°C. Ces phénomènes sont liés au changement climatique.

Inde et Bangladesh : tempête Tropicale Remal

La tempête tropicale Remal a frappé l'Inde et le sud du Bangladesh avec des pluies torrentielles et des vents violents. Dans le nord-est de l'Inde, une carrière de pierres s'est effondrée sous l'effet des fortes pluies, causant la mort d'une dizaine d'ouvriers. Les secouristes fouillent encore les décombres à la recherche de survivants.

Au Bangladesh, la tempête a été particulièrement dévastatrice. Elle a inondé de nombreux villages côtiers et privé près de 30 millions de personnes d'électricité. Environ 800 000 personnes ont dû être évacuées des zones vulnérables. Les autorités locales ont ordonné à tous les fonctionnaires de rester sur place pour gérer la crise.

Pakistan : vague de chaleur extrême

Pendant ce temps, le Pakistan subit une vague de chaleur intense avec des températures dépassant les 50 degrés Celsius. Les autorités ont exhorté les habitants à rester à l'intérieur et à s'hydrater. Les hôpitaux soignent de nombreux cas de coups de chaleur. Des camps de secours ont été installés pour fournir de l'eau glacée aux habitants en détresse.

Changement climatique et prévisions futures

Ces événements extrêmes sont attribués au changement climatique, qui aggrave les conditions météorologiques en Asie du Sud. Les experts prévoient que les températures élevées et les tempêtes violentes continueront d'affecter la région dans les mois à venir.