Pape François : "La guerre est une tromperie"

Le pape François a exprimé samedi son inquiétude pour "la planète en flammes" à cause des guerres, lors de sa rencontre avec les participants de "#BeHuman", la rencontre mondiale sur la fraternité humaine qui rassemble 30 lauréats du prix Nobel et des personnalités d'organismes internationaux au Vatican. pour un dialogue sur la paix.

« Sur une planète en flammes, vous vous êtes réunis pour réaffirmer votre « non » à la guerre et votre « oui » à la paix, témoignant de l'humanité qui nous unit et nous fait nous reconnaître comme frères, dans le don mutuel de nos valeurs respectives et différences culturelles », a déclaré le pape aux délégués.

Parmi les participants à la réunion figure le maire de New York Eric Adams, la star du football américain à la retraite Tom Brady, le chanteur country Garth Brooks, l'ancienne première dame d'Afrique du Sud Graca Machel Mandela et les lauréates du prix Nobel Maria Ressa et Jody Williams.

Le pontife a déclaré que « la guerre est une tromperie. La guerre est toujours une défaite, tout comme l’idée d’une sécurité internationale fondée sur la dissuasion de la peur. C'est une autre tromperie. Pour garantir une paix durable, nous devons revenir à la reconnaissance de notre humanité commune et placer la fraternité au centre de la vie des peuples. »

La rencontre de deux jours est organisée par la fondation « Fratelli tutti » et comprendra 12 tables thématiques installées dans différents lieux de Rome, comme le Palais du Capitole et la Chancellerie du Vatican.

Les lauréats du prix Nobel débattront avec des scientifiques, des économistes, des médecins, des gestionnaires, des travailleurs, des champions sportifs de diverses parties du monde, dans le but, selon une note de présentation, de "chercher des alternatives aux guerres et à la pauvreté", avec des propositions pour "comprendre où le principe de fraternité est déjà présent dans la vie sociale et discerner les paramètres nécessaires pour le mesurer".