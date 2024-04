Le Pape réitère son appel pour la paix au Moyen-Orient et en Ukraine

Le Pape a réitéré dimanche son appel pour la paix pour le Moyen-Orient. Alors que la région reste en proie aux tensions, six mois après l'attaque du Hamas contre Israël. Faisant 1 200 morts et 250 otages.

La riposte israélienne a de son côté, a transformé la bande de Gaza en champ de ruines. Avec à la clé, plus de 33 000 morts selon les autorités locales.

"Je continue également à suivre avec préoccupation et tristesse la situation au Moyen-Orient. Je renouvelle mon appel à ne pas céder à la logique de la revendication de la guerre. Prévalons plutôt les voies du dialogue et de la diplomatie, qui peuvent faire tant. Je prie chaque jour pour la paix en Palestine et en Israël et j'espère que ces deux peuples cesseront bientôt de souffrir. N'oublions pas l'Ukraine martyrisée, qui souffre tant de la guerre.’’, a déclaré le souverain pontife.

La hache de guerre est loin d’être enterrée. Dimanche même, l’aviation israélienne a pilonné la ville de Rafah faisant au moins 16 morts selon les autorités du Hamas. Vendredi pourtant, le G7 avait mis en garde contre une action militaire d’ampleur à Rafah.