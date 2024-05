Soudan : HRW accuse les paramilitaires de nettoyage ethnique au Darfour

Un important groupe de défense des droits a déclaré jeudi que les attaques des forces paramilitaires soudanaises et de leurs milices alliées, qui ont tué des milliers de personnes dans la région occidentale du Darfour l'année dernière, constituaient une campagne de nettoyage ethnique à l'encontre de la population non arabe de la région.

Les forces paramilitaires de soutien rapide, qui combattent l'armée soudanaise depuis plus d'un an, se sont alliées à des milices armées pour mener des attaques contre l'ethnie Masalit et d'autres groupes non arabes à El Geneina, la capitale de l'État du Darfour occidental, a déclaré Human Rights Watch dans un nouveau rapport.

Le Soudan est secoué par la violence depuis la mi-avril 2023, lorsque les tensions entre l'armée et les paramilitaires rivaux ont dégénéré en combats ouverts. Les affrontements se sont rapidement étendus à d'autres régions du pays, et le Darfour a été le théâtre d'attaques brutales contre des civils africains, en particulier le peuple Masalit.

Selon l'organisation de surveillance basée à New York, les forces paramilitaires et leurs miliciens alliés ont pris pour cible les quartiers d'El Geneina à prédominance Masalit d'avril à juin 2023, les attaques s'intensifiant également en novembre dernier.

Au moins des milliers de personnes ont été tuées et des centaines de milliers ont été déplacées au cours de ces attaques, selon le rapport intitulé "The Massalit Will Not Come Home : Ethnic Cleansing and Crimes Against Humanity in El Geneina, West Darfur, Sudan" (Les Massalit ne reviendront pas à la maison : nettoyage ethnique et crimes contre l'humanité à El Geneina, Darfour occidental, Soudan).

Les Masalit capturés ont été torturés, les femmes et les filles ont été violées et des quartiers entiers ont été pillés et détruits. HRW a déclaré avoir interrogé plus de 220 personnes ayant fui le Darfour pour se réfugier dans les pays voisins et avoir analysé des photos, des vidéos et des images satellite liées aux attaques.

Les experts des Nations unies ont estimé qu'au moins 10 000 personnes ont été tuées dans la ville d'El Geneina en 2023. Plus de 570 000 personnes, principalement des Masalit, ont été déplacées et ont cherché refuge au Tchad voisin.

Human Rights Watch a déclaré que la campagne d'attaques contre les populations non arabes du Darfour, y compris les Masalit, avec "l'objectif apparent" de les repousser, "constitue un nettoyage ethnique".

"Les gouvernements, l'Union africaine et les Nations unies doivent agir maintenant pour protéger les civils", a déclaré jeudi Tirana Hassan, directrice exécutive de HRW. "L'inaction mondiale face à des atrocités de cette ampleur est inexcusable. Les gouvernements doivent veiller à ce que les responsables rendent des comptes."

Le groupe a demandé aux Nations unies, à l'Union africaine et aux États de la Cour pénale internationale d'enquêter pour déterminer si les atrocités décrites dans le rapport révèlent une intention spécifique de la part des paramilitaires des Forces de soutien rapide et de leurs alliés armés de "commettre un génocide" en détruisant les Masalit et d'autres groupes non arabes dans l'ouest du Darfour.

Le bureau des médias des Forces de soutien rapide n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de l'Associated Press.

Fin janvier, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré qu'il y avait des raisons de croire que les forces de sécurité soudanaises et l'armée soudanaise pouvaient commettre des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité ou un génocide au Darfour.

Il y a 20 ans, le Darfour est devenu synonyme de génocide et de crimes de guerre, notamment de la part des célèbres milices arabes Janjaweed, à l'encontre de populations identifiées comme centrafricaines ou est-africaines.

Les Forces de soutien rapide ont été formées à partir de combattants janjawid par l'ancien président soudanais Omar el-Béchir, qui a dirigé le pays pendant trois décennies avant d'être renversé lors d'un soulèvement populaire en 2019. Il est recherché par la Cour pénale internationale pour génocide et autres crimes commis lors du conflit au Darfour dans les années 2000.