Soudan : les incendies utilisés comme armes de guerre

Les incendies utilisés comme armes au Soudan ont détruit plus de villages et de villes dans l'ouest du pays en avril qu'au cours de tout autre mois depuis le début du conflit il y a plus d'un an, selon une analyse réalisée lundi par un groupe de défense des droits basé au Royaume-Uni.

Soudan Witness, un projet open source géré par le Centre à but non lucratif pour la résilience de l'information, a déclaré que 72 villages ont été détruits ou endommagés par des incendies le mois dernier, portant le nombre total de villages touchés par le feu au Soudan à 201 depuis le début du conflit en mi-avril de l'année dernière.

« Nous avons documenté les schémas de nombreux incendies et la dévastation continue des colonies autour de l’ouest du Soudan, grandes et petites, depuis le début du conflit en avril dernier », a déclaré lundi Anouk Theunissen, directrice du projet Soudan Witness, dans un communiqué de presse.

« Lorsque nous voyons des informations faisant état de combats ou de frappes aériennes coïncidant avec des incendies groupés, cela indique que le feu est utilisé sans discernement comme arme de guerre. La tendance s’aggrave et continue de conduire au déplacement massif de la population soudanaise », a déclaré Theunissen.

Le nombre d'incendies a particulièrement augmenté dans le nord et l'ouest d'El-Fasher, la capitale de l'État du Darfour Nord, qui fait face à une menace d'attaque militaire imminente.

Des enfants soudanais souffrant de malnutrition sont soignés dans une clinique MSF du camp de Metche, au Tchad, près de la frontière soudanaise, le samedi 6 avril 2024. De nombreuses personnes ont fui les combats dans la vaste région occidentale du Darfour, à l'ouest du Soudan, où les attaques des forces à majorité arabe Les forces de soutien rapide aux civils d’origine africaine ont ravivé les souvenirs du génocide. Selon les Nations Unies, près de 9 millions de personnes ont fui leur foyer. (Photo AP/Patricia Simon)

DOSSIER - Des enfants soudanais souffrant de malnutrition sont soignés dans une clinique MSF du camp de Metche, au Tchad, près de la frontière soudanaise, le 6 avril 2024. L'agence alimentaire des Nations Unies a averti les parties en guerre au Soudan, vendredi 4 mai, qu'il existe un risque sérieux de famine et de morts généralisées au Darfour et ailleurs au Soudan s'ils n'autorisent pas l'aide humanitaire à entrer dans la vaste région occidentale. (Photo AP/Patricia Simon, dossier)

Le Soudan est en proie à des violences depuis la mi-avril 2023, lorsque les tensions entre l’armée soudanaise et les forces paramilitaires de soutien rapide ont dégénéré en combats intenses à travers le pays. Les affrontements se sont rapidement étendus à d’autres régions du Soudan, notamment au Darfour, qui a été le théâtre d’attaques brutales.

Les enquêteurs du projet Soudan Witness ont examiné les schémas d’incendies dans ce pays déchiré par la guerre en utilisant les médias sociaux, l’imagerie satellite et les données publiques de surveillance des incendies de la NASA.

Depuis le début du conflit, des incendies ont été déclenchés à plusieurs reprises dans 51 camps abritant des personnes déplacées.

Les incendies au Soudan sont souvent liés au conflit, selon l’analyse du groupe. Dans un cas, Soudan Witness a pu vérifier des incendies qui coïncidaient avec des informations faisant état de frappes aériennes militaires soudanaises. Les enquêteurs du projet ont également identifié les dommages causés aux bâtiments comme étant dus à des éclats d'obus.